Lange-Lauf: TuS Jahn Werdohl übernimmt die Ausrichtung

Werdohl - Das Organisation-Team um den Werdohler Ausdauersportler und Bergsteiger Fred Lange hat am Donnerstag wissen wollen, was für eine Anstrengung es bedarf, um nur den 42. Teil des geplanten Everest-Projekts umzusetzen.

Fred Lange will bekanntlich innerhalb von 24 Stunden 42 Mal den Anstieg zum Remmelshagen bewältigen, um so die Höhe des höchsten Berges der Welt zu erreichen.

Nach dem Aufstieg über die Himmelsleiter und den doch nicht ganz so einfachen Abstieg waren die Teilnehmer glücklich, stolz und zufrieden, dass alle wieder an der Altenaer Straße angekommen waren. Der Stadtsportverband hatte zunächst die Trägerschaft übernommen.

Nach eingehender Besprechung mit den Vertretern aller Sportarten kam man zu dem Ergebnis, dass die Ausrichtung besser zum TuS Jahn passen würde. Der Vorstand war auch damit einverstanden, so dass der Lange-Lauf jetzt offiziell vom TuS Jahn Werdohl veranstaltet wird. Der TuS Jahn lädt alle Interessierten für die nächste Vorbereitungssitzung am Donnerstag, 27. Juli, ins Haus Werdohl an der Neuenrader Straße ein.