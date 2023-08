Aus Düsseldorf nach Werdohl: Landtagspräsidium sucht Gespräch mit den Bürgern

Von: Volker Griese

Das Präsidium des NRW-Landtags wird am Montag in Werdohl zu Gast sein und unter anderem auch heimische Schulen besuchen. © Oliver Berg/dpa/Archivbild

Der Landtag kommt zu Besuch: Am Montag, 4. September, wird das Landtagspräsidium in Werdohl zu Gast sein. „Landtag lokal“ heißt das Format, bei dem die Politiker über die Arbeit des Parlaments informieren und mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen wollen.

Werdohl – Das ganztägige Programm bündelt unter anderem Schulbesuche, die „Demokratieschule“ für Geflüchtete und den Austausch mit Ehrenamtlern. Bei einem abendlichen Empfang wird Landtagspräsident André Kuper verdiente Werdohler für ihr ehrenamtliches Engagement auszeichnen.

Neben Kuper kommen auch Vizepräsidentin Berivan Aymaz und Vizepräsidenten Christof Rasche in die Stadt an Lenne und Verse. Sie werden morgens die Albert-Einstein-Gesamtschule, die Realschule, die St. Michael-Grundschule und die Martin-Luther-Grundschule besuchen, um sich dort mit Schülern und Lehrern über Demokratie auszutauschen und Fragen zu beantworten. In einer interaktiven Wanderausstellung wird der Landtag über seine Arbeit informieren.

Nachmittags steht dann das Ehrenamt im Mittelpunkt: Die Politiker werden die Werdohler Tafel, den Bürgerbusverein, die Demokratieschule der Volkshochschule, den DRK-Ortsverein, die DLRG-Ortsgruppe und die Malteser besuchen. Der Tag endet schließlich ab 18.30 Uhr im Festsaal Riesei mit einem Empfang für geladene Gäste.

Gemeinsam will das Präsidium des Landtags bei diesen Begegnungen mit der Bevölkerung für die parlamentarische Demokratie werben. „Wir leben in einer Zeit, in der unsere parlamentarische Demokratie und ihre Werte von innen und von außen angegriffen werden. Als Demokratinnen und Demokraten müssen wir diesen Angriffen die starke Botschaft des Zusammenhalts entgegen halten – dort, wo Demokratie wächst und gedeiht: in unseren Familien und Freundeskreisen, vor unseren Haustüren und in unserer Nachbarschaft“, sagt Landtagspräsident Kuper.

Und das soll an der Basis passieren. Nicht ohne Grund würden die Städte und Gemeinden als „Keimzelle der Demokratie“ bezeichnet, erklärte Kuper. Bei den Besuchen im Rahmen der Aktion „Landtag lokal“ wolle das Landtagspräsidium Impulse aus der Gesellschaft für die Arbeit der Abgeordneten aufnehmen. Gleichzeitig solle „Landtag lokal“ die Menschen darin bestärken, die sich in ihrer Heimat engagieren, dort wo wie starken Wurzeln der Demokratie zu finden seien, sagte Kuper weiter.

Werdohl ist in diesem Jahr die vierte Station von Landtag lokal“. Bisher war das Landtagspräsideium schon in Köln, Erwitte und Lünen zu Gast, Schloss Holte Stukenbrock und Monschau sollen noch folgen.