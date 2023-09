Landtagspräsident in Werdohl: „Motzen ist leichter als verändern“

Von: Volker Griese

Landtagspräsident André Kuper diskutierte am Montagmorgen mit Schülerinnen und Schülern der Albert-Einstein-Gesamtschule. Dabei warb er dafür, für die Demokratie einzutreten. © Griese

Landtagspräsident André Kuper wurde nicht müde, über die Bedeutung der Demokratie zu reden bei seinem Besuch in der Albert-Einstein-Gesamtschule (AEG) Werdohl. In der Mensa der Schule hatte er sich mit etwa 50 Schülerinnen und Schülern getroffen, um mit ihnen über politische Themen zu diskutieren. Nebenbei gewährte er auch einen Blick auf seine „Gehaltsabrechnung“.

Werdohl – „Die sind alle freiwillig hier“, betonte Andrea Pungel, didaktische Leiterin der AEG, dass kein Schüler zur Teilnahme an dem Gedankenaustausch mit dem protokollarisch höchsten Vertreter des Landes gezwungen worden sei. Dem einen oder der anderen war auch deutlich anzumerken, dass er oder sie sich auf das Treffen vorbereitet hatte. Ein großer Teil der Schülerinnen und Schüler hatte zumindest Fragen vorformuliert.

Kuper ermunterte die jungen Leute zum politischen Diskurs und erläuterte den wichtigsten Wesenszug der Staatsform, bei der alle Macht vom Volk ausgehen soll: „Es ist Eure Zukunft, die wir im Landtag gestalten. Aber Demokratie kann nur nachhaltig funktionieren, wenn sie von den Bürgerinnen und Bürgern getragen wird.“ Wie das funktionieren könne, veranschaulichte er an einem Beispiel aus seinem eigenen Leben. „Als Jugendlicher habe ich die Tankstellenpächter in unserer Stadt dazu angeregt, Einwegprodukte aus ihren Regalen zu nehmen.“ Runter vom Sofa und selbst etwas tun, müsse die Devise lauten, wenn man etwas erreichen möchte.

Eine Vorlage für Kuper, das noch einmal zu bekräftigen, kam aus den Reihen der Schüler. Ob Höflichkeit und Hilfsbereitschaft in Deutschland tatsächlich aus der Mode gekommen seien, wollte einer wissen. Kuper vermied eine direkte Antwort auf diese auch im Parlament umstrittene These. „Aber man kann leicht über alles motzen. Schwieriger ist es, sich zu engagieren und etwas zu verändern“, fand er.

Überhaupt ließ sich Kuper in vielen Fragen nicht auf einen Standpunkt festlegen, vielmehr betonte er seine amtsbedingte Neutralität. Nicht einmal die Frage nach den Gründen für das Erstarken der AfD und die Forderung nach einem Verbot von verfassungsfeindlichen Parteien konnten ihn aus der Reserve locken. Gründe für die derzeit hohen Umfragewerte für die AfD vermutete er in der Unzufriedenheit mit politischen Entscheidungen in Krisenzeiten. „Viele Menschen fühlen sich im Moment nicht mitgenommen“, mutmaßte Kuper, sah aber gerade darin einen Beleg für die Bedeutung der Demokratie und räumte ein, dass eine gesunde Diskussionskultur wichtig sei: „Ein Mehr an Pro und Kontra täte uns gut!“

Vor einem Parteienverbot stehe aus historischen Gründen eine hohe verfassungsrechtliche Hürde, erinnerte er an die NS-Zeit, als alle Parteien bis auf die NSDAP verboten wurden. Es war der Beginn des Einparteinstaats und das Aus für die parlamentarische Demokratie im Deutschen Reich.

Deshalb sei eine funktionierende Demokratie ein Sicherheitsmechanismus gegen Machtmissbrauch, warb der Landtagspräsident erneut für das Staatsmodell, das die Grundrechte der Menschen in den Mittelpunkt stellt, Gewalt- und Willkürherrschaft ausschließt und die Abberufung der Regierung durch das Volk zulässt. Wesenzug einer Demokratie sei auch eine unabhängige Medienlandschaft, betonte Kuper und fragte bei dieser Gelegenheit selbst einmal bei den Schülern nach: „Wer informiert sich denn regelmäßig in den Medien über die Politik in Deutschland?“ Etwa ein Drittel der Hände ging hoch, was den Politiker offensichtlich ein wenig überraschte: „Oh, das sind nicht viele!“

An Informationen über die Arbeit des Landtagspräsidenten waren die Gesamtschüler aber sehr wohl interessiert – und an seinem Einkommen. Das sei eine beliebte Frage, sagte Kuper und wurde an dieser Stelle sogar ziemlich konkret. „Zwischen 9000 und 10.000 Euro im Monat“ bekomme er – brutto, wohlgemerkt. Die Schüler erfuhren aber auch, dass ein solches Einkommen nicht mit einem Acht-Stunden-Tag zu erzielen ist. Kuper berichtete von einer beispielhaften Woche mit Zwölf- bis Vierzehnstundentagen durch Sitzungen und Termine in NRW, Berlin und Brüssel und schloss die Aufzählung mit süffisantem Lächeln: „Ja, man kommt herum, es wird nicht langweilig.“ Doch gerade auch solche Termine wie in der Werdohler Gesamtschule seien ihm wichtig, beteuerte er. Bei solchen Gelegenheiten könnten Politiker erfahren, wo die Bevölkerung der Schuh drückt. So kämen die Probleme der Menschen in die politische Debatte. Unterm Strich mache auch das eine funktionierende Demokratie aus.

Neben Landtagspräsident Kuper waren auch Vizepräsidentin Berivan Aymaz und Vizepräsident Christof Rasche in Werdohl zu Gast. Sie besuchten unter anderem zwei Grundschulen, die Volkshochschule, die Tafel des Diakonischen Werks und andere Einrichtungen. Für den Abend war noch ein Empfang im Festsaal Riesei vorgesehen.