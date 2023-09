Landtag in Werdohl: Zu Besuch bei DLRG, DRK und Maltesern

Von: Michael Koll

Vertreter des DRK, der DRLG und der Malteser berichteten den drei NRW-Landtagspräsidenten, dass sie gerne viel öfter helfen würden, doch ein Gesetz sie ausbremse. © KOLL

Wenn irgendwo ein Notfall herrscht, wird jede Hilfe gebraucht – könnte man meinen. Dass das in einzelnen Fällen nicht so sei, erfuhren die drei Landtagspräsidenten Berivan Aymaz, Christof Rasche und André Kuper bei ihrem Treffen mit Vertretern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) und der Malteser.

Werdohl – Denn ein Gesetz ließe diese Ehrenamtlichen im Falle Alarmierung nur an zweiter Stelle stehen. Festgelegt ist dies im Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG). „Wir wollen im BHKG endlich einmal an erster Stelle stehen“, erklärten die Vertreter von DRK, DLRG und den Maltesern. Diejenigen, die im Falle eine Falles helfen, seien den drei Landtagspräsidenten ganz besonders wichtig, sagten sie während ihres Besuchs.

Und sie hörten zu, unter anderem was DLRG-Geschäftsführerin Christina Kleve zu sagen hatte: „Wir würden ja gerne helfen – und es hat auch schon die eine oder andere Gelegenheit gegeben, wo wir hätten helfen können, aber wir wurden nicht gerufen“.

Begründet sei dies eben darin, dass sie – anders als die Feuerwehr – im Gesetz eben nur zweitrangig aufgelistet seien. DLRG-Vorsitzender Andreas Conrad formuliert es so: „Unsere Aktiven trainieren und trainieren, um fit zu sein für den Ernstfall.“ Und wenn es soweit sei, würde ihre Expertise eben nicht abgerufen. Landtagspräsidentin Aymaz erklärte: „Es steht derzeit ohnehin eine Novelle für das BHKG an.“

Bei Kaffee und Kuchen versicherte Kuper den Ehrenamtlern: „Sie sind Multiplikatoren unserer Gesellschaft, das Salz in der Suppe.“ Trotz des Lobes – Problemlösungen, gar Geschenke, hätten die Landtagsvertreter aber deswegen nicht gleich mitgebracht: „Unsere Hauptaufgabe ist es heute, Ihnen zuzuhören.“

Stefan Egger, Leiter des Werdohler Ortsvereins des DRK, verwies noch einmal auf die Fachkenntnisse der drei Hilfseinrichtungen: „Wir machen seit mehr als 100 Jahren Katastrophenschutz.“ Diese Erfahrung gelte es zu nutzen – ob nun bei einer Flutkatastrophe, wie sie vor Ort im Juli 2021 zu erleben war, oder einer anderen Notlage.

Darüber hinaus seien die Ehrenamtler der drei Institutionen vielfältig im gesellschaftlichen Leben der Stadt aktiv. Ob sie nun Großveranstaltungen als Sicherheitsdienst oder mit ihren Verpflegungsstationen begleiteten, Nicht- und Rettungsschwimmer ausbilden, Blutspende-Termine organisieren, an der Oestertalsperre Aufsicht führen oder im Kleiderlädchen für kostengünstige Second-Hand-Ware sorgen: DRK, DLRG und Malteser sind vielfach im Einsatz.

So berichtete DLRG-Vorsitzender Conrad etwa von der Nichtschimmer-Ausbildung: „100 Kinder haben wir auf der Warteliste. Und wenn bei uns ein Siebenjähriger das Schwimmen lernt, ist er oft nie zuvor im Freibad gewesen. Die Eltern verlassen sich auf die Lehrer in der Schule.“ Die Mienen der Berufspolitiker sehen traurig aus. Doch Conrad betont: „Das ist in Werdohl aber nicht schlimmer und nicht besser als anderswo.“