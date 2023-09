Landesweite Premiere: Große Ehre für den Bürgerbusverein

Von: Volker Griese

Aus der Hand von Landtagspräsident André Kuper (vorne rechts) nahm Roger Elhaus für den Bürgerbusverein die Ehrenamtsmedaille des Landtags entgegen. Diese Auszeichnung wurde in Werdohl zum ersten Mal überhaupt vergeben. © Griese

Mit einem Bürgerempfang im Festsaal Riesei ist am Montagabend die ganztägige Veranstaltung „Landtag lokal“ in Werdohl zu Ende gegangen. In diesem Rahmen verlieh Landtagspräsident André Kuper dem Bürgerbusverein Werdohl eine besondere Auszeichnung.

Werdohl – Bürgermeister Andreas Späinghaus ging in seiner Begrüßung noch einmal auf die Programmpunkte des Tages ein und hob dabei die Besuche des Landtagspräsidiums in den Schulen besonders hervor. „Eine informierte und gebildete Bürgerschaft ist essenziell für eine funktionierende Demokratie“, sagte er. Deshalb sei es die größte Aufgabe der Politik, das Bildungssystem zu unterstützen und kontinuierlich zu verbessern.

Späinghaus rief auch zu gemeinschaftlichem Handeln auf, indem er sagte, Werdohl habe viele Stärken, stehe aber auch vor Herausforderungen, die es mit vereinten Kräften zu bewältigen gelte. „Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam anpacken können, um die Zukunft unserer Stadt noch lebenswerter zu gestalten“, sagte der Bürgermeister.

Landtagspräsident André Kuper dankte noch einmal allen Gesprächspartnern, mit denen sich das Landtagspräsidium am Montag getroffen habe. „Für uns war das interessant und informativ“, sagte er auch im Namen von Vizepräsidentin Berivan Aymaz und Vizepräsident Christof Rasche. In allen Gesprächen sei deutlich geworden, wie wichtig und wertvoll das persönliche Engagement der Menschen für ihre Stadt, aber auch für ein vielfältiges und lebendiges Nordrhein-Westfalen sei. Wer ehrenamtlich tätig sei, stärke die Demokratie und die Gemeinschaft, betonte Kuper.

Die Gäste des Bürgerempfangs wurden dann Zeugen einer Premiere: Erstmals verlieh der Landtagspräsident die mit 15.000 Euro dotierte Ehrenamtsmedaille des NRW-Landtags. Erst Ende vergangenen Jahres war die Verleihung dieser Auszeichnung für herausragende, beispielhafte und vorbildliche ehrenamtliche Verdienste beschlossen worden. Landesweit seien 80 Vorschläge eingegangen, wer die Auszeichnung im Jahr 2023 erhalten solle, verriet Kuper. Die Wahl der Jury sei schließlich auf den Bürgerbusverein Werdohl gefallen, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen gefeiert habe. Die „unverzichtbare Arbeit“, die dieser Verein leiste, müsse er vor Werdohler Publikum sicherlich nicht betonen, mutmaßte Kuper und würdigte damit eben doch die Tatsache, dass der Bürgerbusverein jährlich mehr als 12.000 Fahrgäste befördere, die wichtige Kindergartenlinie bediene und dabei die Entfernung einer Weltumrundung zurücklege.

Im Beisein von Bürgermeister Andreas Späinghaus (2. von rechts) trugen sich Landtagsvizepräsidentin Berivan Aymaz, Landtagspräsident André Kuper und Landtagsvizepräsident Christof Rasche (von links) ins Goldene Buch der Stadt Werdohl ein. © Griese, Volker

Für dieses großartige ehrenamtliche Engagement spreche der Lantag mit der Ehrenamtsmedaille seinen Dank aus, versicherte Kuper, als er dem 2. Vorsitzenden des Bürgerbusvereins, Roger Elhaus, die Auszeichnung überreichte.

Im Rahmen des Bürgerempfangs trugen sich die Mitglieder des Landtagspräsidiums auch in das Goldene Buch der Stadt Werdohl ein. Die entsprechende Seite hatte der Werdohler Martin Rützler – wie schon viele Seiten vorher – kalligraphisch gestaltet. Bürgermeister Späinghaus sprach ihm dafür seinen Dank aus und überreichte ihm ein Präsent.