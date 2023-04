Beliebter Spielplatz in Werdohl: Zeitrahmen für Wiedereröffnung steht endlich fest

Von: Ina Hornemann

„Spielplatz wegen Baumaßnahme gesperrt“, heiß es aktuell noch. © Hornemann, Ina

Der Regen der vergangenen Tage und Wochen hat die Arbeiten am Spielplatz Goethestraße verzögert. Jetzt gibt es einen Lichtblick.

Werdohl - CDU-Ratsherr Daniel Bartke hat in der Ratssitzung am Donnerstag eine Anfrage im Namen seiner Kinder eingebracht: Die würden sehr gerne wieder den großen Spielplatz an der Goethestraße nutzen, der seit langer Zeit wegen Baumaßnahmen gesperrt ist. Für Bartkes Kinder und noch viele andere junge Bürger und Gäste der Stadt hatte Bauamtsleiter Thomas Schroeder eine Antwort parat, die Licht am Ende des Tunnels andeutet:

„Es war in den vergangenen Wochen schlichtweg viel zu nass, um die Oberbodenarbeiten abzuschließen. Wir hoffen, dass wir es in zwei bis drei Wochen schaffen, diese Maßnahme zu beenden - sofern der Boden dann trocken genug ist.“ Schroeder machte in diesem Zuge darauf aufmerksam, dass die Absperrung häufiger von ungeduldigen Zeitgenossen ignoriert werde. Er bittet um noch ein bisschen Durchhaltevermögen, bis der Boden aufgetragen werden kann. „Dann können auch wieder alle Kinder auf dem Platz ihren Spaß haben!“ Foto: Hornemann