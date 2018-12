Kurierfahrer droht saftige Rechnung: Ölspur von Hagen bis Werdohl

Werdohl - Eine mehrere Kilometer lange Ölspur beschäftigte am Mittwoch die Feuerwehr.

Ein Kurierfahrer war in Hagen losgefahren und lieferte in der Straße Im Siepen in Kleinhammer seine Ware aus. Auf der ganzen Fahrt hatte sein Fahrzeug beständig Öl verloren.

Die Fahrt wurde endgültig gestoppt, als der Wagen völlig ohne Öldruck im Ehrenfeld im Versetal liegen blieb.

Die Polizei brauchte nicht lange, um den Lieferwagen mit ausländischem Kennzeichen als Verursacher der Spur auszumachen, die sich von Hagen über Lüdenscheid nach Werdohl erstreckte.

Straßen.NRW beauftragte die Firma Lobbe, die Verunreinigungen zu beseitigen. Halter beziehungsweise Fahrer erwartet eine saftige Rechnung.