Die ganze Schullaufbahn auf einer 15-Meter-Leinwand

+ © Kögel Seit Oktober arbeiten die Realschüler an der Gemeinschaftsarbeit. Das Ergebnis möchten sie am 21. Juni der Öffentlichkeit präsentieren: Dann soll das große Wandrelief im Flur der Realschule seinen Platz finden. © Kögel

Werdohl - Seit September des vergangenen Jahres sind acht Neunt- und Zehntklässler der Werdohler Realschule in das Kunstprojekt „Ich & Wir“ eingebunden – jetzt fiebern die Jugendlichen der Vollendung entgegen: Am Donnerstag, 21. Juni, soll das insgesamt 15 Meter lange Wandrelief in der Realschule seinen Platz finden.