Kultursommer: Zauberei und Schlangen auf dem Brüninghaus-Platz

Werdohl - Der Kinder-Kultursommer 2019 auf dem Brüninghaus-Platz startet am Freitag, 26. Juli, um 16 Uhr mit dem Theater ParaNorma und einer Schlangenzauberei.

„Als Professor Abraxo nimmt Marc Mense vom Theater ParaNorma die Besucher mit in eine außergewöhnliche Zaubershow. Professor Abraxo ist Science Fiction à la Jule Verne aus einer Vergangenheit, die so nie stattgefunden hat“, heißt es in der Ankündigung.

Geboten wird eine Mischung aus Zaubershow, Theater, Comedy und Schlangen. Ein Highlight für alle Zuschauer: Nach der Vorstellung besteht die Möglichkeit die Schlangen anzufassen und Fotos zu machen. Die Veranstaltung wird von der Stadt organisiert. Der Eintritt ist frei.

„Da für morgen sehr heißes Wetter gemeldet ist, werden als Sonnenschutz große Sonnenschirme auf dem Brüninghaus-Platz aufgestellt“, teilt die Stadt Werdohl mit.