Kulturfest trifft trotz starker Konkurrenz auf große Resonanz

Von: Michael Koll

Die Frauen des Türkischen Sozialvereins Werdohl und Umgebung hatten nicht nur für türkische Spezialitäten gesorgt. © KOLL

Zum dritten Kulturfest des Türkischen Sozialvereins Werdohl und Umgebung kamen am Samstag wieder zahlreiche Besucher an die eigens gesperrte Brüderstraße. Dort residiert der Verein, der mehr als 100 Mitglieder hat.

Werdohl – Die Besucher kamen laut Beobachtung mit Mit-Organisator Yücel Kücük „nicht nur aus Werdohl, sondern auch aus Altena, Plettenberg, Neuenrade und Lüdenscheid“. Besonders freute sich Kücük, „dass auch einige spontan vorbeikamen, die hier die Hüpfburg gesehen haben und wissen wollten, was hier stattfindet und wer wir sind“.

Menschen mit und ohne Migrationshintergrund und für ihn völlig unbekannte Personen hätten Kücük nach dem Sozialverein gefragt und Interesse gezeigt. „Sie haben dann auch noch hier gegessen“, erklärte der Vereinsvertreter. Das kulinarische Angebot reichte von türkischen Spezialitäten bis hin zu Slush-Eis.

Die Hüpfburg fungierte natürlich als Magnet für die kleinen Besucher des Kulturfestes. © Privat

Die Besucher nahmen Platz an den mit Pavillons überdachten Bierzeltgarnituren. Die Kinder enterten die weithin sichtbare Hüpfburg. Und Kücük freute sich: „Das Wetter spielt heute ja gut mit.“ Andererseits wusste er auch: „Wir haben ja viele Konkurrenz-Veranstaltungen rundherum“ – von den Schützenfesten im Versetal und Altena bis hin zu einigen Hochzeiten, die türkischstämmige Familien „so kurz vor den Ferien noch feiern wollten“.

Die zahlreichen Tische an der Brüderstraße waren gut besetzt. Kein Wunder, bei dem großen kulinarischen Angebot. © Privat

Die Einnahmen des Kulturfestes gehen in die Türkei, um dort den Opfern in den Erdbeben-Regionen die Rückkehr in ihr altes Leben zu erleichtern. Das Fest in Werdohl fand am Sonntag noch seine Fortsetzung.