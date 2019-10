Kulturaktionstag: Erleben, wie Werdohl früher aussah

Werdohl – Zum Kulturaktionstag, den die Werdohl Marketing GmbH am Sonntag, 27. Oktober, in der Innenstadt veranstaltet, leistet auch der Süderländer Volksfreund einen Beitrag.

Sechs Artikel der kürzlich erschienenen Serie „Straßen im Wandel“ werden noch einmal in neu aufbereiteter Form in großen Schaukästen präsentiert. Zu sehen sein werden sie jeweils an den abgebildeten Straßen: an der Freiheitstraße, am Eggenpfad, an der Neustadtstraße, am Fritz-Thomée-Platz, an der Bahnhofstraße und am Nordheller Weg. Die Artikel und vor allem die abgebildeten Fotos machen anschaulich, wie sich Werdohl im Laufe der Jahrzehnte verändert hat.

„Das passt wunderbar zum Motto unseres Kulturaktionstages“, freute sich Marketing-Mitarbeiter Claas Marienhagen darüber, dass der Süderländer Volksfreund sich auf diese Weise am Kulturaktionstag beteiligt. Der Tag steht unter dem Motto „Werdohler Geschichtsstunden“. Die Werdohl Marketing GmbH möchte die Veranstaltung nutzen, um die Werdohler und Besucher über die Vergangenheit der Stadt an Lenne und Verse zu informieren.

Geschäfte haben geöffnet

Anlässlich des Kulturaktionstages haben am Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr auch viele Werdohler Geschäfte geöffnet.