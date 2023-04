„Mann muss sich vernetzen“: Kulturbüro nun am Knotenpunkt

Von: Ina Hornemann

Die Holzbalken im neuen Büro für Kultur und Tourismus machen was her. Kulturmanagerin Fabienne Glänzel (links) und Auszubildende Nele Hänel (rechts) gefällt die neue Wirkungsstätte gut. Noch fehlt dem Raum aber schmückendes Beiwerk. „Das kommt aber noch.“ © Hornemann

Noch gibt es kein Schild an der Klingel, das den Aufenthaltsort von Fabienne Glänzel verrät. Werdohls Kulturmanagerin ist umgezogen und seit Montag in den Räumen der ehemaligen Kunstwerkstatt im Bahnhof (Kuba) zu finden. „Diese Anbindung gefällt mir gut. Und dass hier ein zentraler Umschlagplatz ist, wo der Bürger auch mal auf die Schnelle reinkommen kann, um etwas zu besprechen“, sagt sie.

Werdohl - Das ging natürlich auch im Rathaus, aber Fabienne Glänzel fühlt sich jetzt mehr „mittendrin“. Da gehöre sie in ihrer Funktion auch hin, „denn Kultur, Freizeit und Tourismus besteht heute vor allem aus Netzwerkarbeit“, berichtet sie aus dem beruflichen Alltag. Aktuell plant sie das Stadtfest, und dabei hilft auch Auszubildende Nele Hänel mit, die vorübergehend mitumgezogen ist. „Da ist man im ständigen Kontakt mit Vereinen und Veranstaltern. Zum Glück bin ich hier in Werdohl sehr lieb und positiv aufgenommen worden. Die Bürger und meine Kollegen haben es mir einfach gemacht“, berichtet Fabienne Glänzel aus ihrem ersten Jahr.

Mit dem Weihnachtsmarkt unter ihrer Ägide war wahrhaftig eine Feuerprobe bestanden. „Die Resonanz war gut. Jetzt wünsche ich mir, dass er so bekannt und beliebt wird, dass Leute von außerhalb sagen: Da müssen wir wieder hin.“ Dafür will sie sich künftig auch im Social-Media-Bereich einsetzen – das Netzwerk noch größer machen.

„Alleine als Kommune kann man kaum noch große Kulturveranstaltungen stemmen“, weiß sie aus Erfahrung. Der enge Kontakt zu den Nachbarn entlang der Lenneschiene sei deshalb so wichtig geworden. Aktuell wartet Fabienne Glänzel auf die Freigabe von Fördermitteln – dann kann sie wieder eine schöne Überraschung anbieten.

Dass die Kassen so knapp sind, bedauert Fabienne Glänzel sehr. „Da kann man ja nichts auf gut Glück als Versuch buchen und sehen, ob’s beim Publikum ankommt. Die Frage nach dem Geschmack der Werdohler kann ich deshalb leider kaum beantworten.“

Aber Fabienne Glänzel kann zum Beispiel jedem helfen, der mit seinem Verein oder als Privatperson etwas reißen möchte. „Wer ein Stadtteilfest veranstalten möchte, bekommt bei mir jede Info, die er braucht. Die Anbindung zum Rathaus, zum Beispiel für Genehmigungen, ist ja nicht abgebrochen, weil nun der von Anfang an geplante Umzug zum Bahnhof vollzogen ist.“

Die Kollegen sieht Fabienne Glänzel noch immer regelmäßig. „In den ersten Tagen allein dadurch, dass uns hier einfache Dinge gefehlt haben, die sonst in fünf Schritten im Depot zu holen waren.“ Die noch fehlende Büroausstattung wird in den nächsten Tagen geliefert. So lange nutzen Fabienne Glänzel und Nele Hänel die Schreibtische aus der alten Kulturwerkstatt.

Allein ist das Duo übrigens nicht: Im Büro nebenan ist Leader-Managerin Clarissa Zell ansässig. „Wir sind hier in netter Gesellschaft gelandet und verfolgen ja ein gemeinsames Ziel: Schönes für die Region zu schaffen“, sagen Glänzel und Hänel.