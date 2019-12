Künsterlin Annette Kögel zeigt ihre Jahresschau

Werdohl – Drei Tage lang hatten Interessierte auch in diesem Jahr wieder Zeit, sich im Atelier von Annette Kögel umzuschauen. Die Künstlerin präsentierte, was sie im letzten Jahr alles erschaffen hatte.

Besucher kamen zahlreich an die Neuenrader Straße. „Am Freitag war es rappelvoll – das haben wir so noch nie gehabt“, sagte Kögel, die wie schon in den Vorjahren von Gold- und Silberschmiedin Dagmar Müller unterstützt wurde. Die hatte besonderen Schmuck im Gepäck, darunter welchen in Form flacher Flusskieseln und lange Ketten.

Interessierte konnten entspannt durch Atelier und Wohnhaus gehen und die Malereien bestaunen. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr: Bilder mit Lehmfarben. Die findet man sonst zum Beispiel an Fachwerkhäusern. Im Gegensatz zu Acryl verändert sich hier die Farbe allerdings noch ein wenig nach dem Trocknen. „Alles wird etwas heller“, erklärt die Künstlerin bei einer kleinen Führung durch ihre Ausstellung.



Mehrere Bilder hängte Kögel in einem geschlossenen Kreis auf. Wollten Besucher diese betrachten, konnten sie entweder einen schmalen Eingang nutzen oder mussten sich drunter her ducken, um ins Innere zu gelangen. In die Bilder hatte die Künstlerin Texte eingearbeitet, die ihr im Leben begegnet sind. Die Idee: „Man muss erst einen Zugang finden – wie in der Literatur“, erklärt sie.



Ebenfalls dabei: Zwei Bilder mit dem Titel „Ende offen“. Was diese so besonders macht? „Ich möchte die Bilder jedes Jahr leicht verändern“, erklärt Kögel, die im Eingangsbereich – passend zum ersten Advent – auch Werke zum bevorstehenden Fest zum Verkauf anbot.