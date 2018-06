Feuerwehr: Diskussionen im Rat

Werdohl - Einstimmig hat der Rat am Montag der überplanmäßigen Bereitstellung von Mitteln (82 000 Euro konsumtiv, 10 000 Euro investiv) für die Feuerwehr zugestimmt. Dennoch sorgte die von der Verwaltung verfasste Dringlichkeitsentscheidung für Diskussionen: Die WBG lehnte diese „in der jetzigen Textform ab“

Der WBG-Fraktionsvorsitzende Volker Oßenberg forderte, diese müsse wertneutral verfasst werden. Zur Vorgeschichte: Die Verwaltung hatte der Feuerwehr Anfang Mai einen „überaus desolaten Zustand“ attestiert. Wehrleiter Kai Tebrün wusste nach eigenem Bekunden kein Wort davon. Nach dem das bekannt wurde, hatte die Verwaltung erklärt, dass „in mehreren Gesprächen der Verwaltungsleitung mit dem Wehrleiter und den Löschzugführern und dem Löschgruppenführer die Situation besprochen und dargelegt“ worden sei.

Oßenberg kritisierte die Verwaltung scharf. Die Wortwahl in der Dringlichkeitsentscheidung sei unangemessen: „Sie lässt die Wertschätzung der Verwaltung gegenüber der Feuerwehr vermissten.“ Der WGB-Chef ging noch einen Schritt weiter: „Die Feuerwehr nun grundlos und unsachlich seitens der Verwaltung öffentlich ins ,Feuer zu schicken’ ist unangemessen und kontraproduktiv.“

Keine der Auflistungen in der Dringlichkeitsentscheidung sei für den Rat nachprüfbar, so Ossenberg. Deshalb beantragte er für den Rat Akteneinsicht, „damit er die Aussagen, die in der Dringlichkeitsentscheidung genannt werden, nachvollziehen kann“. Nur so könne der Rat seine Aufgaben zu diesem außergewöhnlichen Vorgang wahrnehmen und bewerten, „wie sie die Gemeindeordnung von uns erwartet“.

Allerdings stimmten nur die WBG-Mitglieder für den Antrag. Dennoch bat auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Wilhelm Jansen um Aufklärung: „Sind die Verwaltungsabläufe für die Zukunft jetzt so geregelt, dass sich so ein Beschaffungsstau nicht mehr einstellen kann?“ Zudem wolle auch die SPD wissen, welche Dinge mit den bereitgestellten Mitteln angeschafft wurden oder angeschafft werden sollen.

Für verwaltungsinterne Abläufe sei die Bürgermeisterin verantwortlich, stelle Jansen fest – und appellierte an diese: „Bitte sorgen Sie dafür, dass für die Zukunft die Dinge besser geregelt werden.“

CDU-Ratsmitglied Michael Schürmann stellte sich hinter die Verwaltung: „Wenn man sich an der Wortwahl stoßen will, kann man das tun.“ Er gehe davon aus, dass die organisatorischen Maßnahmen künftig besser geregelt würden. Der Wehr sicherte er weiterhin Unterstützung zu. Diese versprach auch die Bürgermeisterin Silvia Voßloh: „Die Wertschätzung der Wehr steht außer Frage.“