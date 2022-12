Kritik an Telekom-Dienstleister

Von: Carla Witt

Die Glasfaser muss durch den Boden und ins Haus – wie das Kabel dann innerhalb eines Gebäudes verlegt werden kann, hängt nach Angaben der Telekom aber von verschiedenen Faktoren ab. © dpa

Der Werdohler Gerd Petersmann ärgert sich über verwirrende Informationen

Werdohl – „Insgesamt war das alles schon etwas merkwürdig“, stellt Gerd Petersmann fest. Der Werdohler wohnt an der Helleige. Dort wolle die Telekom Glasfaserkabel verlegen – und werbe bei den Anwohnern für den Anschluss ans schnelle Internet.

Zwei Mal habe ein Telekom-Mitarbeiter an seiner Haustür geklingelt, um ihn für einen Glasfaser-Vertrag zu begeistern. „Er hatte einen Ausweis dabei“, sagt Petersmann. Genau angesehen habe er sich das Dokument aber nicht. „Er hat mich gefragt, ob ich mit Gas heize“, schildert Petermann. Nach der positiven Antwort habe der Mann ihm erklärt, dass der Anschluss dann kein Problem sei. „Dann hätte ich auf jeden Fall ein Leerrohr im Haus, durch das man das Kabel führen könnte“, sagt Petersmann.

Widersprüchliche Aussagen

Überzeugt habe ihn das nicht, sagt Petersmann. Die nächste Aussage des Gastes habe ihn dann auch an der Lehrrohr-Aussage zweifeln lassen. „Er sagte im nächsten Satz, der Bauleiter würde mir auf jeden Fall einen Besuch abstatten, um festzulegen, wo der Anschluss am besten ins Haus gelegt wird. Das widerspricht sich doch“, bilanziert der Werdohler.

Im Haus, so habe der Werber erklärt, werde dann eine Dose installiert. Von dort aus könnten die Kabel durch die Kanäle der Telefonleitung verlegt werden – „ganz schnell und sauber“. Auch einige Nachbarn hätten sich schon für Glasfaser entschieden. „Der Mann nannte Namen. Das kann aus Datenschutzgründen eigentlich auch nicht richtig sein“, sagt der Werdohler rückblickend.

Telekom-Mitarbeiter spricht von einer Baustelle

Durch die Schilderungen des Werbers sei er neugierig geworden. „Obwohl wir eigentlich mit unserem Anschluss zufrieden sind“, stellt Petersmann fest. Er habe in Lüdenscheid beim Telekom-Partner angerufen, um sich die Schilderung vom einfachen und problemlosen Verlegen des Glasfaserkabels bestätigen zu lassen. „Doch am Telefon sagte man mir etwas ganz anderes“, unterstreicht der Werdohler. Es sei von einer richtigen Baustelle, mit Bohrungen durch die Decke, Schlitzen in den Wänden und einem Elektriker die Rede gewesen, der den Anschluss übernehmen müsse. „Wir haben alles frisch renoviert. Das kommt für uns nicht infrage“, bilanzierte Petersmann.

Zweiter Werber kommt vorbei

Für ihn war die Sache damit eigentlich erledigt – bis vor einigen Tagen erneut ein Mann klingelte, der sich als Telekom-Mitarbeiter vorstellte. „Er erzählte mir wieder die Geschichte vom einfachen und schnellen Anschluss, die ja einfach nicht stimmt“, ärgert sich Gerd Petersmann. Zudem habe der Mann Druck aufgebaut und ihm gesagt, er müsse sich so schnell wie möglich entscheiden, wenn er einen Anschluss haben wolle. „Ich frage mich nun, ob auch andere Werdohler auf diese Weise überredet werden sollen“, kritisiert Petersmann das Vorgehen der Werber.

Telekom bedauert „Missverständnisse“

Telekom-Sprecher Maik Exner reagiert auf diese Kritik: „Sollte es im Rahmen der Beratung zu Missverständnissen gekommen sein, bitten wir dies zu entschuldigen.“ Der Unternehmenssprecher erklärt weiter, dass „die Telekom mit dem Einsatz der Direktvermarkter dem Wunsch von Bürgerinnen und Bürgern nachkommt, direkt dort beraten zu werden, wo auch die Technik der Bewohner ist.“

Die Telekom setze dabei sehr hohe Qualitätsansprüche an die durch den Dienstleister eingesetzten Direktvermarkter vor Ort, erklärt der Unternehmenssprecher weiter: „Die in unserem Auftrag arbeitenden Direktvermarkter können sich stets ausweisen. Sie betreten weiterhin Wohnungen generell nur, wenn sie dazu aufgefordert/eingeladen werden.“ Die Mitarbeiter seien korrekt gekleidet und an ihrer Kleidung als Telekom-zugehörig erkennbar. Exner: „Die Mitarbeitenden führen Original-Telekom-Unterlagen bei sich und halten eine Rufnummer für Rückfragen bereit.“

Viele Faktoren müssen berücksichtigt werden

Mit Blick auf die Frage der Glasfaserverlegung unterstreicht er: „Eine pauschale Aussage darüber, wie die Glasfaser innerhalb eines Gebäudes verlegt werden kann, ist leider nicht möglich. Dies hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Beginnend bei der Art des Hauses – ob es ein Mehr- oder Einfamilienhaus ist – bis hin zu dem Wunsch des Kunden, ob das Internetsignal via WLAN oder Verkabelung im Haus verteilt werden soll.“

Informationen

Einen Ratgeber für Bauherren/Eigentümer zur Vorbereitung für den GlasfaserAnschluss stellt die Telekom im Internet zur Verfügung: https://www.telekom.de/hilfe/downloads/glasfaser-technik.pdf