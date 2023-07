„Gibt natürliche Alternativen“: Kritik am Kunstrasen-Trend

Von: Carla Witt

Kunstrasen: Für den lokalen Fußballsport ein Segen, ersetzten die Bahnen künstlichen Grüns doch die Ascheplätze. Doch nun greifen auch immer mehr Private auf Kunstrasen für den heimischen Garten zurück – und das ruft Naturschützer auf den Plan. © MACHATZKE

„Kein Gießen und kein Düngen notwendig, der Rasenmäher kann im Schuppen bleiben, ganzjährig grün, strapazierfähig und robust, angenehmes Laufgefühl“ – auf diese Werbeversprechen scheinen immer mehr Menschen anzuspringen: Kunstrasen liegt im Trend. Das berichten zumindest diejenigen, die die künstlichen Halme vermarkten. Während der Corona-Zeit, so heißt es, sei die Kunstrasen-Welle ins Rollen gekommen. Und dass dieser Belag – in Zeiten der Wasserrationierung – eben nicht gewässert werden müsse, überzeuge viele Kunden: Kunstrasen sei auch im Vorgarten oder hinter dem Haus eine echte Option.

Werdohl – Naturschützer schlagen dagegen Alarm: Sie vergleichen Kunstrasen mit den viel gescholtenen Schottergärten, kritisieren, dass die Plastikhalme für die biologische Vielfalt „total wertlos“ seien und warnen, dass sich der Kunststoff im Garten auch bei sommerlicher Hitze nachteilig auf die Temperentwicklung auswirken könnte – ebenso wie Schottergärten.

Sollte der Trend auch in Werdohl ankommen, wird er zumindest seitens der SPD kritisch gesehen. Erst kürzlich hatten die Sozialdemokraten Alternativen zu Schottergärten aufgezeigt. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Marion Gierse unterstreicht: „Auch zum Kunstrasen gibt es natürliche und pflegeleichte Alternativen.“ Sie wisse aus eigener Erfahrung, dass Rasenpflege nerven könne. „Aber wer nicht selbst mähen kann oder will, für den gibt es ja die kleinen Helferlein, die das automatisch erledigen. Nur bitte nicht nachts, damit Igel und Co. nicht gestört werden“, weist sie auf den möglichen Einsatz von Mährobotern hin.

Mit Blick auf eventuelle Trockenheitsschäden des Rasens hat sie einen Tipp parat: „Wenn man den Rasen nicht zu kurz mäht, dann wird er auch nicht so schnell braun.“ Gewässert werde ihr eigener Rasen grundsätzlich nicht. „Entweder er schafft es so oder nicht. Bisher hat das immer geklappt.“

Gerade in Zeiten des Klimawandels ist Kunstrasen kein guter Ersatz für natürliches Grün: Unser © beweist, dass eine solche Fläche extrem viel Hitze speichert. Foto: Griese

Ob man sich aufgrund des Klimawandels in zehn oder mehr Jahren eventuell andere Gedanken machen müsse, könne jetzt noch niemand sagen. „Aber dann gibt es sicher ebenfalls Alternativen aus südlichen Ländern“, ist Marion Gierse überzeugt.

Von Sportplätzen möchte die Sozialdemokratin den Kunstrasen übrigens nicht verbannen: „Da macht er Sinn.“ Das gelte eventuell auch für kleine Balkon- oder Terrassenflächen, „um diese wohnlicher zu gestalten“.

Momentan scheint Kunstrasen als Ersatz für natürliches Grün in dieser Region aber noch kein großes Thema zu sein. „Das habe ich noch nie gehört“, antwortet beispielsweise Jens Hilgert, auf die Frage, ob ihm schon Kunden erklärt hätten, dass sie ihren Naturrasen gegen künstliche Halme austauschen wollen. Kunstrasen werde im Hagebaumarkt Arens & Hilgert am Hüttenweg in Neuenrade – dort sind auch viele Werdohler Kunden – schon seit vielen Jahren angeboten. „Aber gekauft wird er für die Terrasse oder den Balkon“, stellt der Geschäftsführer fest.

Das bestätigt auch Hagebau-Mitarbeiterin Nina Richter, die in der entsprechenden Abteilung tätig ist. „Kunstrasen wird von den meisten Kunden für den Balkon gekauft, wenn die Fliesen nicht mehr schön sind.“ Die Nachfrage sei auch nicht gestiegen. „Generell ist die Nachfrage im Teppichböden-Bereich, zu dem auch der Kunstrasen gehört, sogar eher zurückgegangen“, sagt Hilgert.