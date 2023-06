Kreuz der ehemaligen Ütterlingser Kirche findet neue Verwendung

Von: Volker Griese

Viele kräftige Männer mussten mit anpacken, damit das Kruzifix unbeschadet aus der Lagerhalle auf den bereitstehenden Lastwagen gelangte. © Griese, Volker

Schmerzlich haben die Werdohler Katholiken vor nunmehr 17 Jahren die Aufgabe ihrer Kirche St. Maria Königin in Ütterlingsen akzeptieren müssen. Jetzt findet ein Stück dieser ehemaligen Kirche in Baden-Württemberg eine neue Heimat. Tröstlich für die Werdohler: Ein alter Bekannter wird dafür sorgen, dass es einen würdigen Platz erhält.

Werdohl – Die 1966 erbaute Kirche St. Maria Königin an der Leipziger Straße hatte die Werdohler Gemeinde letztlich aus finanziellen Gründen aufgeben müssen. Vom Bistum gab es seitdem dafür kein Geld mehr, die Gemeinde musste die Unterhaltungskosten von jährlich rund 10.000 Euro aus eigener Kraft aufbringen. Weil sich auch Ideen für andere Nutzungen nicht realisieren ließen, fiel letztlich die Entscheidung, die Kirche abzureißen. Ende 2014 rollte der Bagger an.

Unter anderem das große Kreuz, das den Altarraum der Kirche geschmückt hatte, wurde beim Abriss gesichert und zunächst in einer Lagerhalle an der Neustadtstraße deponiert. Von dort hat es nun am Dienstagmorgen seine Reise nach Walldürn im Norden Baden-Württembergs angetreten. In der dortigen Kirchengemeinde, wo mittlerweile der ehemalige Werdohler Pfarrer Pater Irenäus Wojtko seinen Dienst versieht, soll es wieder aufgestellt werden.

„Für Pater Irenäus war es damals emotional schwierig, eine Kirche zu schließen“, blickte sein Nachfolger in Werdohl, Pater Kamil Pawlak, zurück. Teile der Kirchenausstattung seien damals nach Polen gebracht worden, das Kreuz aus massiven, alten Eichenbalken mit dem abstrakt gestalteten Korpus sei dafür aber zu groß gewesen.

Das Werdohler Unternehmen Fischer, Spezialist für Maschinen- und Spezialtransporte, half nun dabei, das Kreuz aus der ehemaligen Ütterlingser Kirche nach Walldürn zu schaffen. Kräftige Helfer packten am Dienstagmorgen mit an, als es galt, das fast vier Meter hohe Kruzifix auf einen Lastwagen zu verladen. Anschließend konnte es sich auf die knapp 300 Kilometer und rund vier Stunden lange Reise machen.

„Das Kreuz wird hier einen würdigen Platz bekommen“, versprach Pater Irenäus Wojtko am frühen Nachmittag am Telefon, während der Transport aus Werdohl gerade vorfuhr. Es werde im Umfeld einer neu errichteten Marienkapelle aufgestellt. „Und es soll auch eine Gedenktafel erhalten, die an seine Herkunft erinnert“, ergänzte er.

Dem Kreuz aus der Ütterlingser Kirche St. Maria Königin eine neue Heimat zu geben, sei ihm eine Herzenangelegenheit gewesen, betonte Pater Irenäus. „Das war für mich noch eine offene Rechnung, ich habe immer an dieses Kreuz gedacht.“ Als sich in Walldürn mit der neuen Kapelle eine Gelegenheit ergeben habe, hielt er den richtigen Moment für gekommen.

Mit Balken, Brettern und Spanngurten wurde das auf den Lastwagen verladene Kreuz für den Transport gesichert. So konnte es am Dienstagmorgen auf die Fahrt nach Walldürn gehen. © Griese

Lange wird sich Pater Irenäus an der Erinnerung an Werdohl aber nicht erfreuen können. „Meine letzten Wochen in Walldürn sind schon angebrochen, ich ziehe weiter in den Schwarzwald, in die Nähe von Freiburg“, verriet er, dass seine nächste Versetzung innerhalb des Minoriten-Ordens bevorstehe.