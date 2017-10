„Tosca“ in der Oper légère in Werdohl

Werdohl - Die Oper „Tosca“ von Giacomo Puccini wird am Sonntag im Raum des Kleinen Kulturforums zu hören sein – und zwar in Aufführungsform Oper légère. Das bedeutet: eine Stimme und ein Piano.

In Werdohl stellt die Sängerin Franziska Dannheim laut Ankündigung mit geschmeidigem Sopran nicht nur alle Partien der Oper vor, sie erläutert auch erfrischend und unverkrampft geschichtliche und musikalische Zusammenhänge. „Jeong-Min Kim ist ihre Partnerin am Flügel, die mit virtuosem Spiel und Feingefühl in keiner Sekunde den Orchesterklang vermissen lässt“, versprechen die Veranstalter weiter.

Die beiden Musikerinnen lernten sich 2006 kennen. Seither präsentieren sie jährlich eine neue Produktion. Über das aktuelle Programm schrieben diverse Tageszeitungen bereits überschwängliche Kritiken. Mal heißt es dort: „Musikgenuss auf höchstem Niveau, die Operndiva singt sich in die Herzen des Publikums“. An anderer Stelle liest sich die Rezension wie folgt: „Einmalig und erfrischend wechselt der volumenreiche Sopran zwischen Gesang und Erzählung.“

Das Konzert im Kulturbahnhof Werdohl beginnt am Sonntag, 8. Oktober, um 18 Uhr. Es handelt sich bei dieser Veranstaltung um die 50. in der Reihe Kulturcafé des Kulturvereins „Werdohl heute“. Aufgrund dieses Jubiläums könnten sich Besucher noch auf eine Überraschung freuen, versprechen die Organisatoren.

Der Eintritt zur Veranstaltung kostet 10 Euro. Das Konzert findet mit Unterstützung der Stadt Werdohl statt.