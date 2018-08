Alter Aldi ist Vergangenheit

+ © Volker Griese Der Bagger hat ganze Arbeit geleistet, die Aldi-Filiale an der Heinrichstraße ist Vergangenheit. Auf der entstandenen Freifläche soll ein Neubau entstehen. © Volker Griese

Werdohl - Der Abriss ist so gut wie erledigt: In den vergangenen Tagen hat der Bagger die alte Aldi-Filiale an der Heinrichstraße dem Erdboden gleich gemacht.