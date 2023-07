„Man gibt nicht seine Kontrolle ab“: Neue Praxis für Hypnose und Energiearbeit eröffnet

Meike Burghardt-Füngling hat im Gewerbepark Eveking eine Praxis für Energiearbeit und Hypnose mit dem Namen „Soulsupport“ eröffnet. © WIECHOWSKI

Meike Burghardt-Füngling hat im Gewerbepark Eveking mit „Soulsupport“ eine Praxis für Energiearbeit und Hypnose eröffnet. Mit ihrem Angebot möchte sie die Lebensqualität ihrer Kunden verbessern. Ein Schwerpunkt der Arbeit: Prüfungsvorbereitung durch Hypnose.

Werdohl – Die Treppe im Gewerbepark Eveking hinauf, befindet sich die Praxis hinter einer unscheinbaren Metalltür. An den Wänden hängen große, bunte Bilder, die Burghardt-Füngling selbst gemalt hat. Große Fenster spenden viel Licht. Es gibt eine Ecke für Gespräche und eine Liege, die Dreh- und Angelpunkt der Hypnose ist.

Burghardt-Füngling ist Hypnosemastercoach, eine Faszination, die sie bereits seit Langem verfolgt. Sie erinnert sich an den Moment, als ihre Tochter, die immer wieder unter Bauchschmerzen litt, durch Hypnose eine bemerkenswerte Verbesserung erfuhr. „Vorher habe ich nicht so richtig gewusst, was ich damit anfangen soll“, gibt sie zu und erinnert sich, wie sie es dann selbst ausprobierte.

Man trete mit seinem Unterbewusstsein in Kontakt, das „uns bis zu 98 Prozent steuert“. Entsprechend einflussreich könne es sein, sich näher mit diesem zu beschäftigen, etwa bei der Bewältigung von Problemen.

Einer ihrer Hypnose-Schwerpunkte ist die Prüfungsvorbereitung beispielsweise vor wichtigen Klausuren oder auch vor der Führerscheinprüfung. Die Werdohlerin erklärt: „Unser Unterbewusstsein will uns schützen.“ Das könnte zum Beispiel nach einem missglückten Referat dazu führen, dass die gleiche Aufgabe beim nächsten Mal noch schwerer fällt. Um das zu vermeiden, soll während der Hypnose ein „positiver Anker“, wie es Burghardt-Füngling beschreibt, gesetzt werden, der mit positiven Gefühlen belegt ist und bei Bedarf exakt abgerufen werden kann.

Das funktioniere, versichert sie. Viele Kunden hätten sich später gemeldet, dass sie die Prüfung bestanden hätten, vor der sie zuvor Angst hatten, freut sich Burghardt-Füngling, die Menschen aus Werdohl, aber auch schon aus Dortmund oder Köln geholfen habe. Durch Mundpropaganda habe sich ihr Angebot in den ersten Monaten herumgesprochen.

Hypnotisiert zu sein, sei dabei ein schönes Gefühl. Sie betont mit Blick auf gängige Vorurteile: „Man wird durch die Hypnose nicht willenlos und gibt auch nicht seine Kontrolle ab.“ Man nehme Verkehrslärm beispielsweise noch wahr, störe sich aber nicht daran. Interessant könne eine Hypnose auch bei der Entscheidungsfindung sein, wenn es etwa darum geht, das richtige Jobangebot zu wählen.

Darüber hinaus ist Burghardt-Füngling Reiki-Master und bietet Energiearbeit an, die ebenso für eine Verbesserung der Lebensqualität sorgen soll, in dem sie bei Rückenschmerzen helfen könne, zu verbessertem Schlaf oder Stressabbau führe. Reiki ist eine alternative Heilmethode, bei der durch Handauflegen universelle Energie übertragen wird, um die körperliche und geistige Gesundheit zu fördern.

Zwangsläufig bei jedem klappe das allerdings nicht – etwa dann, wenn jemand grundsätzlich eine ablehnende Haltung gegen so etwas habe.