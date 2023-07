Konfliktsituation: Bürgermeister nicht mehr länger Vereinsvorsitzender

Von: Michael Koll

Teilen

Dirk Middendorf (CDU, stellvertretender Bürgermeister) ist neuer Vorsitzender des Vereins „Natürlich Werdohl“, der den Untertitel „Ein starkes Stück Lenne“ trägt. Er wurde am Dienstagnachmittag im Ratssaal von zwölf Anwesenden ohne Gegenstimmen in seine neue Aufgabe berufen.

Werdohl – Hintergrund: Es war bisher Tradition, dass der jeweilige Bürgermeister den Vorsitz bei „Natürlich Werdohl“ – einer Art Förderverein der einstigen Marketing-Gesellschaft – innehatte, so zunächst auch Andreas Späinghaus (SPD).

Das Stadtoberhaupt begründete bei der Versammlung nun, warum er nicht erneut kandidieren wolle, mit der Auflösung der Stadtmarketing-GmbH im Dezember 2021: „Ich sehe mich da in einer Konfliktsituation“, argumentierte er.

„Wir haben das Marketing ja wieder ins Rathaus geholt“, spielte er auf die im Mai 2022 installierte Kulturbeauftragte Fabienne Glänzel an. „Da mag ich nicht einem Verein vorstehen, der Geld für Frau Glänzel heranholt.“ Am Rande der Versammlung erklärte er weiter: „Das wäre ja eine Art Selbstbedienung.“

Mit dem ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden der Stadtmarketing-GmbH, Middendorf, übernimmt ein im Thema stehender Kommunalpolitiker die Führung. Dieser erklärte: „Durch die Liquidierung der Marketing-GmbH wird ,Natürlich Werdohl’ wieder eine aktivere Rolle spielen in Zukunft.“

Auf Nachfrage erläuterte er, wie genau er sich das vorstellt: Der Verein werde auch künftig kein Veranstalter sein, nur ein Unterstützer und Ideengeber. Seit jeher akquiriert „Natürlich Werdohl“ finanzielle Unterstützung für Großveranstaltungen wie Stadtfest und Weihnachtsmarkt.

Beiträge erstmals seit Jahrzehnten angepasst

Im Laufe der Mitgliederversammlung wurden erstmals seit Gründung des Vereins in den 90er-Jahren die Mitgliedsbeiträge angepasst. Privatpersonen zahlen nun jährlich 50 Euro. Vereine und Parteien bis 41 Mitglieder kommen auf denselben Betrag. Bis 100 Mitglieder zahlen sie 100 Euro, darüber hinaus 200 Euro. Bei Unternehmen wird künftig bei Mitarbeitern nicht mehr nach Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigten unterschieden. Bei bis zu zehn Mitarbeitern schlagen jährlich 200 Euro zu Buche. Firmen mit bis zu 50 Mitarbeitern zahlen 300 Euro. Alle größeren Unternehmen werden mit dem Beitrag 750 Euro eingestuft. Existenzgründer zahlen in den ersten beiden Jahren ihrer Existenz 50 Euro im Jahr, werden danach in der Beitragsordnung wie alle anderen Unternehmen eingestuft.