Komplexer Vorgang: Wenn der Roboter greifen lernt

Von: Volker Griese

Sieht einfach aus, aber dahinter steckt ein komplexer Vorgang: Das sogenannte Bin Picking, das Herausgreifen von Teilen durch einen Roboter, steht derzeit bei der Firma Remmel im Blickpunkt. © Griese

Die Firma Remmel an der Gildestraße entwickelt sich immer mehr zum Anlaufpunkt für Unternehmen, die sich in irgendeiner Form mit der Digitalisierung der industriellen Produktion befassen.

Werdohl – Gerade findet dort ein sogenanntes Bin-Picking-Forum statt, bei dem es um das Be- und Entladen im Umfeld von Produktionsprozessen geht. Etwa 100 Teilnehmer aus ganz Nordrhein-Westfalen, aber auch aus angrenzenden Bundesländern informieren sich seit Mittwoch an der Gildestraße über die Möglichkeiten, die Industrieroboter bieten. Auch etliche Hersteller solcher Systeme sind vor Ort.

Mehrere Aussteller präsentieren ihre Roboter, deren Greifarme beispielsweise Schrauben in einer Kiste ganz gezielt ansteuern, sie ergreifen und dann an einem anderen Ort wieder ablegen. Dieses Bin-Picking gilt als Königsdisziplin in der Robotik. Die Herausforderung für den Roboter bestehe darin, die einzelne Schraube überhaupt erst einmal zu erkennen, erklärt Ulrich Remmel, der sich mit seinem Unternehmen der Digitalisierung der Industrie widmet.

Die Roboter erledigen ihren Job zuverlässig, aber beinahe in Zeitlupe. Keine Frage, ein Mensch könnte das bestimmt schneller erledigen. Das räumt auch Pascal Klee ein. Der Verkaufsleiter von Müller Maschinentechnik in Düren gibt aber zu bedenken, dass Roboter nicht nur ohne Pause arbeiten, sondern dass in der Industrie mittlerweile auch ein Arbeitskräftemangel herrsche.

Industrie 4.0: Bin Picking Bin Picking ist eine Industrietechnologie, bei der ein Roboter mit Hilfe einer 3D-Kamera aus einem Behälter mit ungeordneten und häufig unregelmäßig geformten Einzelteilen bestimmte Teile entnimmt und diese in korrekter Ausrichtung der weiteren Bearbeitung zuführt. Bin Picking lässt sich deshalb auch mit „Griff in die Kiste“ übersetzen. Die Herausforderung liegt dabei im Verarbeiten von Objekten mit unterschiedlicher Geometrie, die sich in völlig chaotischer Anordnung in Behältern befinden.

Remmel ist außerdem überzeugt, dass die Arbeitsgeschwindigkeit der Roboter noch zunehmen werde. „Die Rechenleistung der Computer ist derzeit noch der limitierende Faktor, aber das wird sich definitiv ändern“, ist er überzeugt. Und Klee wirft noch einen Aspekt in die Waagschale: „Die sogenannten kollaborierenden Roboter können Menschen bei ihrer Arbeit unterstützen.“ Es geht also nicht ausschließlich darum, menschliche Arbeitskraft zu ersetzen.

Roboter können, davon ist Ulrich Remmel überzeugt, in so ziemlich allen Industriebranchen zum Einsatz kommen. „Die Technologie ist ja noch jung“, gibt er zu bedenken, sie werde sich weiterentwickeln. Besonders weit vorangeschritten sei ihr Einsatz bereits in der Lebensmittelindustrie, sagt der Industrieberater. „Von denen können wir im Maschinenbau und in der Metallverarbeitung noch etwas lernen“, ist er überzeugt.

Doch ist der Einsatz von Robotern nicht nur etwas für große Betriebe? Wäre ihr Einsatz für den kleinen Mittelständler nicht eine Nummer zu groß? Nicht unbedingt, meint Pascal Klee vom Dürener Entwickler Müller.

„Auch kleine Unternehmen können das dafür erforderliche Know-how aufbauen“, behauptet er und verweist auf ein Verfahren, das sein Unternehmen anwendet und mit dem sich Roboter angeblich kinderleicht für bestimmte Arbeitsvorgänge programmieren lassen.

Das Bin-Picking-Forum bei Remmel dauert noch bis Donnerstagnachmittag. Die vorangemeldeten Besucher können Musterteile mitbringen und die Roboter vor Ort ausprobieren. Begleitet wird das Forum von Vorträgen über die Einbindung von Bin-Picking in vorhandene Abläufe und über Künstliche Intelligenz, die zur Qualitätskontrolle bei der Zerspanung eingesetzt werden kann.