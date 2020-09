Kommunalwahl Werdohl 2020: Diese Parteien und Kandidaten stehen zur Wahl

Kommunalwahl in Werdohl am 13. September: Bleibt Amtsinhaberin Silvia Voßloh Bürgermeisterin oder schafft es Herausforderer Andreas Späinghaus ins Rathaus? Verschieben sich die Machtverhältnisse im Stadtrat? Die Wahl in Werdohl ist richtungsweisend. Das sind die Parteien und Kandidaten.

Die Kommunalwahl 2020 in Werdohl ist so spannend wie lange nicht mehr.

Zwei Kandidaten wollen Bürgermeister werden.

In 16 Wahlbezirken kämpfen die Kandidaten der Parteien um das Direktmandat.

Vier Parteien treten in Werdohl zur Wahl des Stadtrats an. Dabei werden 32 Ratsmitglieder gewählt. Die Hälfte der Plätze wird durch die Gewinner der Direktmandate in den 16 Wahlbezirken besetzt, die anderen 16 werden nach den erreichten Stimmenanteilen der Parteien über die Reservelisten der Parteien gestellt.

Kommunalwahl Werdohl: Parteien und Kandidaten stehen zur Wahl

Der in Werdohl neu gegründete Ortsverband von Bündnis90/Die Grünen hatte sich zunächst ebenfalls das Ziel gesetzt, bei der Wahl anzutreten. Weil es jedoch nicht gelang alle Wahlbezirke zu besetzen, nahmen die Grünen von diesem Vorhaben Abstand. Grüne Politik soll Werdohl soll in der neuen Legislaturperiode zunächst außerhalb der offiziellen Gremien gemacht werden, um so eine vernünftige Basis aufzubauen und dann erstmals bei der Kommunalwahl im Jahr 2025 dabei zu sein.

In Werdohl sind rund 12.700 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei der Kommunalwahl 2014 bei nur knapp 50 Prozent. Das soll sich in diesem Jahr ändern. Die Briefwahl läuft bereits. Briefwahlunterlagen können mithilfe der Wahlbenachrichtung bei der Stadt Werdohl noch bis zum 11. September angefordert werden. Die Wahllokale sind am Sonntag, 13. September 2020, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Ihr Wahllokal und ihren Wahlbezirk finden die Wahlberechtigten auf ihrer Wahlbenachrichtungskarte.

Kommunalwahl Werdohl: Diese vier Parteien treten zur Ratswahl an

Diese vier Parteien treten in Werdohl bei der Kommunalwahl 2020 an (in Klammern der Link zum zur Homepage).

CDU: Die CDU Werdohl kam bei der letzten Kommunalwahl 2014 auf 41,54 Prozent der abgegebenen Stimmen. (Hier geht es zur Homepage der CDU Werdohl)

SPD: Die SPD wurde 2014 mit 38,37 Prozent der Stimmen zweitstärkste Fraktion. (Hier geht es zur Homepage der SPD Werdohl)

WBG: Die Werdohler Bürgergemeinschaft (WBG) kam 2014 auf 15,30 Prozent der Stimmen. (Hier geht es zur Homepage der WBG)

FDP: Die FDP erreichte bei der bislang letzten Kommunalwahl 4,79 Prozent der Stimmen (Hier geht es zur Homepage der FDP Werdohl)

Mit dieser Verteilung der Wählerstimmen in der zu Ende gehenden Wahlperiode hat die CDU mit 13 Sitzen eine knappe Mehrheit von einem Sitz vor der SPD (zwölf Sitze). Die WBG holte 2015 fünf Ratsmandate, hat allerdings mittlerweile eines verloren, weil Volker Oßenberg die Fraktion verlassen hat und dem Rat seitdem als fraktionsloses Mitglied angehört. Die FDP verfügt derzeit über zwei Sitze.

Die Ergebnisse der Umfrage sind für Werdohl nicht repräsentativ, da auch Nutzer teilnehmen können, die in Werdohl gar nicht wahlberechtigt sind. Dies ist bei der Analyse der Umfrage-Ergebnisse zu berücksichtigen.

Silvia Voßloh tritt zum zweiten Mal an

Nach sechs Jahren als Bürgermeisterin tritt Silvia Voßloh (CDU) bei der Kommunalwahl 2020 erneut an. 2014 hatte sie sich in einer Stichwahl mit gut 55 Prozent der Stimmen gegen den SPD-Kandidaten Matthias Wershoven durchgesetzt.

Hatte es damals mit Voßloh und Wershoven sowie den parteilosen Bewerbern Erwin Günther und Özkan Erdogan insgesamt vier Kandidaten um das Bürgermeisteramt und damit die Nachfolge von Siegfried Griebsch (SPD) gegeben, fordert 2020 einzig Andreas Späinghaus (SPD) die Amtsinhaberin heraus.

Eine Stichwahl wird es in Werdohl nicht geben

Sicher ist damit schon jetzt: Eine Stichwahl um das Bürgermeisteramt 14 Tage nach dem Wahltermin kann es bei nur zwei Kandidaten anders als in vielen anderen Kommunen im Märkischen Kreis und in der Region in Werdohl nicht geben.

Unsere Redaktion hat den Werdohler Parteien vier Fragen gestellt, mit der Bitte um eine klare Antwort. Das sind die Antworten der Parteien auf unsere Fragen:

In den 16 Werdohler Wahlbezirken kämpfen jeweils vier Wahlbezirks-Kandidaten um das Direktmandat. In einer Bilderstrecke stellen wir die Ratskandidaten in den Wahlbezirken vor.

