Bürgerfrühschoppen: Neuauflage kommt gut an

Am Stand der Sozialdemokraten gab es frische Waffeln.

Werdohl - Nachdem der Bürgerfrühschoppen nun einige Jahre pausiert hat, wurde am Samstag eine Neuauflage geboten.

Die im Rat vertretenden Fraktionen hatten sich dazu entschlossen, die Tradition wieder aufleben zu lassen und hierfür den Goetheparkplatz und den neu angelegten Sandstreifen an der Lenne als Veranstaltungsort ausgewählt. „Wir wollen den Bürgern wieder die Chance geben, in einer eher locker Atmosphäre mit ihren Ratsherren ins Gespräch zu kommen“, so Michael Schürmann (CDU) und Udo Böhme (SPD).

Aus diesem Grund und um die gelöste Atmosphäre zu unterstreichen, haben die Organisatoren auch komplett auf Reden oder offizielle Ansprachen verzichtet. Ob eine weitere Auflage des Bürgerfrühschoppens an gleicher Stelle stattfinden wird, ließen Schürmann und Böhme aber offen. In den Gesprächen seien natürlich die „aktuellen Baustellen“ besprochen worden. Auch hätten die Teilnehmer des Bürgerfrühschoppens die neu gestaltete Lennespange gelobt, nach dem Motto „Mensch, das ist jetzt aber schick hier“. Jetzt, so Udo Böhme, müsse noch ein Konzept für eine Gastronomie erarbeitet werden.

Die kulinarische Versorgung der Gäste hatten bei der Neuauflage neben den Ratsfraktionen auch die Jugendfeuerwehr am Grill und Mitglieder des Löschzugs 1 Stadtmitte am Getränkestand übernommen. Der komplette Erlös aus dem Getränke- und Essensverkauf, neben Waffeln und Kaffee auch Brat- oder Currywurst und Kaltgertränke, kommt dem Nachwuchs der Feuerwehr zu Gute.

Um den Losverkauf kümmerte sich WBG-Fraktionschef Thorsten Hänel. Neben einem iPad als Hauptgewinn gab es noch einen Jahresgutschein für das Hallen- und Freibad und ein Fußballtrikot zu gewinnen. Aufgrund des schlechten Abschneidens der deutschen Nationalmannschaft durfte dies aber auch ein Trikot eines anderen Teams sein („Wir wollen ja niemanden veräppeln“).

Bei der anschließenden Ziehung der Gewinne räumte Krystian Stenchly gleich zwei der Preise ab. Das Tablet ging mit Thomas Wiese an ein Mitglied aus dem Löschzug Stadtmitte. Der neu aufgelegte Bürgerfrühschoppen hatte mit Margret Ehrich und Irmgard Kreisel auch Gäste aus der Nachbarkommune Altena nach Werdohl gelockt. Noch weiter angereist war eine Familie aus Mayen.

Für das nächste Mal, so der Wunsch der auswärtigen Gäste, wäre es doch vielleicht eine nette Idee, wenn eine Cocktailbar auf dem Sandstrand das Angebot ergänzen würde.