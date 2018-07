Kommissarische Leiterin für Werdohler Realschule

Werdohl - Die Bezirksregierung hat die nach dem Weggang von Sascha Koch im Februar entstandene Vakanz in der Schulleiterstelle der Realschule gelöst – zumindest vorübergehend.

Mit Beginn des neuen Schuljahres wird Christiane Langs-Blöink kommissarisch an der Spitze des Kollegiums stehen. Neben der Schule am Köstersberg leitet die 49-Jährige aber auch noch die Theodor-Heuss-Realschule in Lüdenscheid.

Keine Bewerbungen

Die Schulleiterstelle in Werdohl sei nach dem Weggang Kochs zu einer Realschule in Attendorn zwar ausgeschrieben gewesen, es habe aber keine Bewerbungen gegeben, berichtete Susanne Zerbo-Jonigk von der Schulaufsicht für Realschulen bei der Bezirksregierung in Arnsberg.

Die jetzt gefundene Lösung mit der kommissarischen Abordnung von Langs-Blöink an die Werdohler Schule sei „Plan B im Köcher“ gewesen. Zerbo-Jonigk: „Wir planen das jetzt erst einmal für das ganze nächste Schuljahr, wenn sich in der Zwischenzeit noch jemand um die Schulleiterstelle bewirbt, ist das aber auch okay.“

Eine interne Lösung mit der 1. Konrektorin Ulrike Schulte-Schürholz, die die Realschule vorher schon während einer längeren Vakanz auf der Schulleiterstelle geleitet hatte, und dem 2. Konrektor Michael Stemski war diesmal offenbar nicht möglich.

Schulte-Schürholz wird nach den Sommerferien in ein Sabbatjahr starten, also einen längeren Sonderurlaub einlegen. So kam es schließlich zu der Übergangslösung von Christian Langs-Blöink, die seit November 2009 die rund 800 Schüler zählende Theodor-Heuss-Realschule in Lüdenscheid leitet und nun zusätzlich die 350 Schüler starke Werdohler Realschule übernehmen wird.

"Gut aufgestellte Realschule"

Sie finde am Köstersberg „eine gut aufgestellt Realschule und motivierte Kollegen“ vor, sagte Langs-Blöink am Freitag. „Ich glaube, dass das klappen wird, da bin ich mir sogar sehr sicher!“

Sich selbst bezeichnete die 49-Jährige als „Pädagogin aus Überzeugung und Schulleiterin aus Leidenschaft“.

In Werdohl wird Langs-Blöink, die Mathematik und Musik unterrichtet, montags und donnerstags tätig sein, während der Dienstag und der Freitag für die Fortführung ihrer Tätigkeit in Lüdenscheid reserviert sind. Wo sie mittwochs arbeitet, will sie nach Bedarf entscheiden.

Mit der Albert-Einstein-Gesamtschule wolle sie zusammenarbeiten, kündigte sie an. „Es gibt ein Nebeneinander der Schulformen: Wir können nicht ohneeinander“, sagte sie. In dieser Beziehung verstehe sie sich als Teamplayer.