B 236 nach Verkehrsunfall kurzzeitig gesperrt

Werdohl – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagmorgen gegen 8 Uhr auf der B 236 bei Kettling.

Wie die Polizei in Werdohl mitteilte, bog ein 79-jähriger Werdohler mit seinem Pkw von einem Grundstück auf die Straße und übersah dabei einen 74-Jährigen, der in Höhe der Hausnummer 15 in Richtung Plettenberg unterwegs war. Es kam zu einer Kollision.

Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Auf der B 236 kam es daher zu einer rund zehnminütigen Vollsperrung. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf rund 10 000 Euro. Beide Fahrer blieben dabei unverletzt.