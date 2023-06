„Können uns das nicht mehr erlauben“: Hilfe für Vereine auf dem Prüfstand

Von: Volker Griese

Wenn Beschäftigte des Baubetriebshofs im Umfeld von Veranstaltungen – hier vor dem diesjährigen Stadtfest – für Veranstalter tätig werden, könnte die Stadt in Zukunft dafür Geld verlangen. © Griese

Kann es sich die Stadt Werdohl weiterhin erlauben, örtliche Veranstalter mit kostenlosen Leistungen des Baubetriebshofes zu unterstützen? Und kann der Bürgermeister im Alleingang darüber entscheiden, von dieser lange geübten Praxis abzuweichen? Das waren die Fragen, die am Montagabend in der Ratssitzung die Diskussion bestimmten.

Werdohl – Was war geschehen? Bürgermeister Andreas Späinghaus hatte im Vorfeld des Werdohler Schützenfestes Vorstandsvertreter des Werdohler Schützenvereins (WSV) zu einem Gespräch getroffen. Es sei ein Gespräch in angenehmer Atmosphäre gewesen, versicherte das Stadtoberhaupt. Er habe dem Vorstand allerdings auch mitgeteilt, dass Leistungen, die der städtische Baubetriebshof rund um das Fest erbringe, künftig „nicht mehr völlig kostenfrei“ erbracht werden könnten, bestätigte er auf Nachfrage von CDU-Fraktionschef Stefan Ohrmann.

Die CDU hatte das Thema überhaupt erst auf die Tagesordnung gebracht. Es solle über die Unterstützung von Werdohler Vereinen gesprochen werden, lautete der zu Beginn der Sitzung eingebrachte Antrag, was an sich schon ungewöhnlich ist und für eine gewisse Dringlichkeit spricht. Und dringlich war die Klärung dieser Frage aus Sicht der CDU in der Tat. Der WSV-Vorstand wisse wenige Wochen vor dem Fest überhaupt nicht, welche Kosten nun auf den Verein zukommen könnten, monierte CDU-Ratsherr Dirk Middendorf, dass der Bürgermeister keine konkreten Zahlen genannt habe. Das könne für den Verein, dessen Fest ohnehin „ein Zuschussgeschäft“ sei, „existenzbedrohend“ sein, gab Middendorf zu bedenken.

Konkrete Zahlen nannte der Bürgerneister auch in der Ratssitzung nicht. Den Aufwand des Baubetriebshofes im Zusammenhang mit dem Schützenfest bezifferte er zwar in einem Nebensatz mit „etwa 8000 Euro“. Wieviel der Verein davon tragen soll, ließ er aber weiter offen. „Davon müssen wir etwas einfordern“, sagte er nur.

Doch warum hatte der Bürgermeister überhaupt diese „Büchse der Pandora geöffnet“, wie es Ohrmann ausdrückte? Späinghaus verwies auf die äußerst angespannte Haushaltslage der Stadt. „Unser Haushalt bietet so gut wie keinen Spielraum“, erklärte er, warum er im Gespräch mit dem WSV-Vorstand angekündigt habe, „dass die Vereine sich darauf einstellen müssen, dass Bauhof-Leistungen in Zukunft berechnet werden müssen“. Im Rat betonte der Bürgermeister dann noch einmal, warum kostenlose Hilfe des Baubetriebshofes bald passé sein müsse: „Wir können uns das nicht mehr erlauben. Und wir kommen auch in Erklärungsnot gegenüber der Kommunalaufsicht.“

Dieses Argument erinnerte CDU-Ratsherr Middendorf offensichtlich an die Haushaltsdebatten vor mehr als zehn Jahren, als der Rat schließlich einen 69-Punkte-Plan zur Konsolidierung des schon damals maroden Haushalts verabschiedet hatte – mit vielen unpopulären Einschnitten, von der Einführung der Parkgebühren bis zur Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung. Die Berechnung von Leistungen des Baubetriebshofs habe der Rat damals „ausdrücklich ausgeklammert“, erinnerte sich Middendorf, „weil die Vereine solche Veranstaltungen sonst nicht mehr durchführen könnten“. Ähnlich argumentierte WBG-Fraktionschef Thorsten Hänel gegen die Berechnung der Leistungen: „Es finden endlich wieder schöne Feste statt, deshalb sollte man die Vereine jetzt nicht zusätzlich belasten.“

Es war also ein ordentlicher Gegenwind, der dem Bürgermeister in dieser Frage ins Gesicht blies. Hinzu kam die Kritik Ohrmanns und der SPD-Fraktionsvorsitzenden Marion Gierse, dass der Rathauschef die Politik an der Entscheidung überhaupt nicht beteiligt hatte. All das führte schließlich dazu, dass der Bürgermeister einlenkte: „Wenn der Rat das nicht möchte, werden wir die Leistungen nicht berechnen“, verkündete er.

Für alle Zeit vom Tisch ist das Thema damit aber wohl nicht, vielmehr liegt es beim Bürgermeister auf Wiedervorlage. Spätestens bei den nächsten Haushaltsplanberatungen müsse darüber noch einmal gesprochen werden, kündigte er an. Bis dann solle die Verwaltung aber auch Zahlen vorlegen, wie umfangreich die Unterstützung von Veranstaltern durch den Baubetriebshof wirklich sei, wünschte sich der CDU-Fraktionschef. » KOMMENTAR