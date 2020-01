Mit Tempo 96 durch die Stadt: Raser muss Führerschein abgeben

Werdohl – Ein Fahrverbot droht einem Raser, der am Samstag bei einer Tempokontrolle des Netzwerks Geschwindigkeit an der Plettenberger Straße mit 96 statt der erlaubten 50 km/h geblitzt wurde.

Neben zwei Punkten in der Verkehrsünderkartei und einem Bußgeld dürfte auch der Führerschein für einen Monat weg sein.

Damit war er genauso schnell unterwegs wie am Dienstag vergangener Woche ein Verkehrsteilnehmer, der vor der Kita Wunderkiste an der Ütterlingser Straße im Tempo-30-Bereich geblitzt worden war. Dieser Raser muss allerdings mit einem wohl gleich dreimonatigen Fahrverbot rechnen.

Insgesamt 551 Fahrzeuge kontrolliert

An der Plettenberger Straße (B 236) kontrollierten die Beamten zwischen 17.34 und 20.33 insgesamt 551 Fahrzeuge, von denen knapp 60 zu schnell waren. Zuvor hatten die Netzwerk-Mitarbeiter schon am Freitag zwischen 13.40 Uhr bis 14.45 Uhr an der Bundesstraße 236 eine Kontrollstelle eingerichtet. An diesem Tag waren von überprüften 444 Fahrzeugen zehn zu schnell. In allen Fällen wurden Verwarngelder fällig. Der höchste Messwert bei erlaubtem Tempo 50 innerorts lag bei 73 km/h.

Einige Temposünder erwischten die Beamten zudem bei einer samstäglichen Kontrolle zwischen 15.13 und 17.13 Uhr an der Breslauer Straße. Von insgesamt überprüften 128 Fahrzeugen waren 31 zu schnell. Der Geschwindigkeitsspitzenreiter wurde mit 51 km/h gemessen. Erlaubt sind an der Kontrollstelle innerorts 30 km/h.