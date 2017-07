Umbau des Werdohler Klosters geht voran

+ © Witt Pater Irenäus Woijtko, Bauunternehmer Guido Lübke und Diplom-Ingenieur Marc Fahrenkothen vom Planungsbüro Miele Architekten und Partner (v. l.) haben bei ihrem Rundgang durch das Pfarrhaus die Umbaupläne im Blick. © Witt

Werdohl - Der kleine Pfarrsaal von St. Michael hat sich vorübergehend in einen großen verwandelt: Die Umbauarbeiten des katholischen Pfarrhauses in ein Franziskaner-Kloster haben begonnen. In diesem Zuge müssen auch Wände herausgerissen werden.