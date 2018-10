Klettersteig wird neu gebaut

+ © Wieschmann Der Klettersteig in Werdohl soll neu aufgebaut werden. © Wieschmann

Werdohl - Gute Nachricht für Freunde des Klettersports in Werdohl und der Region: Der Klettersteig an der Altenaer Straße in Werdohl wird saniert. Auch die Frage der Verantwortlichkeit ist offensichtlich geklärt.