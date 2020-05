Klausurphase unter Corona-Bedingungen läuft

Viel Vorbereitungszeit investiert für Raum- und Personalmanagement.

+ © Koll Abitur in Zeiten von Corona: Die Schüler, die an der Werdohler Gesamtschule mit den Biologie-Klausuren starteten, sammelten sich zunächst im Flur, bevor es in den Festsaal Riesei ging. Als alle an ihren Plätzen saßen, durften die Schutzmasken abgenommen werden. © Koll

Werdohl - Unter erschwerten Bedingungen starteten am Dienstagmorgen die Abitur-Prüfungen an der Albert-Einstein-Gesamtschule (AEG). Schulleiter Sven Stocks meinte damit nicht die Themenschwerpunkte wie „Brauchpflanzen und ihre Gifte“ oder „Evolution bei Ameisen fressenden Spinnen in Portugal“, die der Biologie-Grundkurs gestern über drei Stunden behandeln musste, sondern natürlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie.