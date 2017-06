Klassentreffen nach 20 Jahren

18 von 26 ehemaligen Mitschülern trafen sich am Samstag im Vier Jahreszeiten.

Werdohl - Gemeinsam mit zwei Lehrern schwelgte eine ehemalige Realschulklasse am Samstagabend in Erinnerungen.

Im Restaurant Vier Jahreszeiten traf sich die frühere Klasse 10a der Realschule Werdohl genau 20 Jahre nach ihrem Abschluss wieder.

Die Organisatoren Anja Bönning, André Hoinkis und Melanie Effenberger – inzwischen selbst Lehrerin an der Realschule – freuten sich, dass 18 von einst 26 Mitschülern der Einladung gefolgt waren. Etwa die Hälfte von ihnen wohnt nach wie vor in Werdohl. Andere kamen aus Nachbarstädten. Einige wohnen inzwischen in Köln oder dem Emsland.

Neugierig auf die Gesichter von damals kamen sie zum Klassentreffen in der Heimat zusammen. Einige Mitschüler konnte nicht ausfindig gemacht werden. Bei allen anderen half vor allem die Suche in sozialen Netzwerken weiter.

Besonders gerne erinnerten sich die Anwesenden am Samstag gemeinsam mit ihren Lehrern an ihre Schulzeit zurück. Klassenlehrer Walter Wagner war ebenso dabei wie Technik-Lehrerin Doris Kohl. Einige Ehemalige hatten alte Fotos mitgebracht, ganz klassische Ausdrucke auf Fotopapier, die herumgereicht wurden.

Nach dem Abendessen ging es später zum Feiern nach Lüdenscheid.