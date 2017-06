Kleine Forscher entdecken Vielfalt

+ © Witt Gemeinsam mit ihrer Mama nahm die zweieinhalbjährige Lorena am Forscher-Quiz teil. © Witt

Werdohl - „Hier ist das Geld aus Berlin sehr gut aufgehoben“, stellte die SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Freitag gestern Vormittag fest. Sie war zu Gast in der Kindertagesstätte Wunderkiste in Ütterlingsen, um sich ein Bild davon zu machen, was das Team, die Kinder und deren Eltern gemeinsam am „Tag der kleinen Forscher“ in Angriff nehmen.