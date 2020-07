Kita zieht Ökoprofit-Bilanz: Kleine Maßnahmen - große Wirkung

Umwelt schonen und Kosten senken

+ © Witt Sie sind sehr zufrieden mit der Ökoprofit-Bilanz für die Kita Gernegroß: Klimaschutzmanagerin Meike Majewski, GWS-Projektleiter Marcel Krings, Kita-Leiterin Birgit Nörthemann und Wirtschaftsförderer Andreas Haubrichs (von links). Dass Nörthemann für die Kita eine Auszeichnung entgegennehmen durfte, freut nicht nur ihr Team, auch die Mädchen und Jungen sind begeistert. © Witt

Werdohl - 1,4 Tonnen CO2 weniger und eine Kostensenkung in Höhe von 880 Euro – die jährlichen Einsparungen in der Kindertagesstätte Gernegroß können sich sehen lassen. Doch die Folgen der Teilnahme am Projekt Ökoprofit, die nicht auf den ersten Blick erkennbar sind, könnten noch viel gravierender sein: Die Gernegroß-Kinder werden täglich an das wichtige Thema Klimaschutz erinnert – und setzen entsprechende Maßnahmen auch außerhalb der städtischen Einrichtung um.