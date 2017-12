Kinderoper „Die kleine Zauberflöte“ im Festsaal

Werdohl - Auf Einladung der Kulturabteilung der Stadt präsentiert die Opernwerkstatt am Rhein am Samstag, 16. Dezember, im Festsaal Riesei, Stadionstraße 50, die Kinderoper „Die kleine Zauberflöte“.

Die Aufführung, in kindgerechter Form angelehnt an das Mozart-Original, beginnt um 15 Uhr und dauert etwa 70 Minuten.

„Für Kurzentschlossene gibt es noch Eintrittskarten zum Einheitspreis von 4 Euro pro Person“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Werdohl. Die Tageskasse ist ab 14 Uhr geöffnet.

Auch in der Kinderfassung wurde die Musik Mozarts im Original beibehalten. „Die Sänger werden live am Klavier begleitet. Kinder, die zum ersten Mal eine Oper besuchen, werden mit unglaublicher Leichtigkeit an das Genre herangeführt“, heißt es in der Ankündigung.