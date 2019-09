Kinderfinder sollen im Ernstfall Leben retten

+ © Koll Präsentierten die Kinderfinder-Aufkleber: Rüdiger Fenner, Thomas Wiese, Heike Rausch (Provinzial); Björn Walocha, Udo Böhme, Marion Gierse, Kai Tebrün, Andreas Späinghaus. © Koll

Werdohl – Seit rund zwei Jahrzehnten bietet die Werdohler Feuerwehr Unterrichtseinheiten zur Brandschutzerziehung in Schulen wie auch Kindergärten an, erklärte Stadtbrandinspektor Kai Tebrün bei einem Termin mit dem Werdohler Ortsverein der SPD in Kleinhammer.