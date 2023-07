Dino-Eier schlummerten viele Jahrzehnte im Rathauskeller

Von: Jona Wiechowski

Grünlich und teilweise schon angeknackt: Diese „Dino-Eier“ überreichte Bürgermeister Späinghaus den Kindern, die zurzeit das Ferienprogramm im Jugendzentrum besuchen. © Wiechowski, Jona

Was für ein Zufall! Kaum machte der viele Regen am Donnerstag den geplanten Aktionen an der frischen Luft beim Ferienprogramm des Jugend- und Bürgerzentrums einen Strich durch die Rechnung, meldete sich Bürgermeister Andreas Späinghaus. Vor Jahrzehnten gefundene „Dino-Eier“ seien im Rathaus-Keller wieder aufgetaucht. Ob die Kinder Lust hätten, diese zu erforschen?

Werdohl – Na klar, und so kam die Gruppe am Donnerstagmorgen im Rathaus vorbei. Nach einer kleinen Tour (Späinghaus: „Viele Kinder kennen das Rathaus noch gar nicht!“), schauten sich die Kinder und Jugendzentrum-Betreuer die grünlichen, teilweise schon angeknackten Eier an, die alle etwas unterschiedliche Formen hatten. „In den 50er-Jahren sind die am Kletterfelsen in Werdohl gefunden worden“, flunkerte Späinghaus. Seinerzeit seien sie auch geröntgt worden. Nur habe das mit den damaligen Röntgen-Geräten nicht zum erwünschten Erfolg geführt. Was für Urzeittiere drin waren in den Eiern, war deshalb lange Zeit unklar.

In unserer Zeitung habe Späinghaus von Werdohler Kindern gelesen, die vor wenigen Wochen Fossilien hier vor Ort gefunden hatten; wohl handelte es sich dabei um Brachiopoden, die schätzungsweise vor 140 Millionen gelebt haben (wir berichteten). So sei dem Stadtoberhaupt die Idee gekommen, bei den Jugendzentrums-Kindern um Hilfe zu fragen, die sofort gerne dabei waren.

Vorsichtig transportierten sie die Eier in zwei Schalen vom Rathaus zum Jugendzentrum, wo sie sich dann in der Werkstatt mit Meißeln behutsam an das Innere vorwagten. Spätestens als sie den Inhalt zu Gesicht bekamen, merkten sie allerdings: So ganz wahr war die Geschichte des Bürgermeister vielleicht doch nicht, denn es fanden sich kleine Dinosaurier-Figuren in den Eiern.

In zwei Schalen brachten die Kinder die „Dino-Eier“ vom Rathaus zum Bürger- und Jugendzentrum, wo sie nach dem Mittagsessen mit Meißeln in der Werkstatt vorsichtig geöffnet wurden, um an den Inhalt zu gelangen. © WIECHOWSKI

Vorbereitet hatte die nämlich Jugendpflegerin Anna-Katharina Reith unter anderem mit Salzteig und grüner Lebensmittelfarbe im Backofen. Geplant war die „Dino-Eier“-Suche sowieso – allerdings draußen.

Durch den starken Regen wären diese natürlich schnell aufgeweicht. Also rief Reith beim Bürgermeister an. „Das mache ich gerne. Das ist Abwechslung für mich“, erzählt er später im Gespräch mit der Redaktion, nachdem er die Kinder in seinem Büro empfangen hatte.