Kik-Vermieter verärgert über Vermüllung des Grundstücks

+ © Heyn Helmut Steininger hat die „Faxen dicke“: Der Eigentümer des Kik-Komplexes samt des Parkplatzes muss seit Jahren hinnehmen, dass unablässig Müll auf seinem Grundstück abgeladen wird. Gleich im neuen Jahr wurden Stuhl und Sofa hinterlassen. © Heyn

Werdohl - Helmut Steininger ist so richtig verärgert. Er ist Miteigentümer der Kik-Immobilie und des Parkplatzes an der Stadtbrücke in Werdohl. Jedes Jahr aufs Neue wird das ganze Gelände mit Müll zugepflastert.