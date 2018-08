Kfz-Mechatronikerin Anna Rhode: Eine Exotin unter Männern

Werdohl - Wer Anna Rhode auf der Straße oder in einem Klub begegnet, könnte eine falsche Vorstellung davon bekommen, welchem Beruf die junge Frau nachgeht. Mit ihren langen blonden Haaren und dem strahlenden Lächeln würde sie gut in eine Arztpraxis oder in den Einzelhandel passen.

Tatsächlich hat sich die 22-Jährige aber für eine Tätigkeit als Kraftfahrzeug-Mechatronikerin entschieden. Davon gibt es nicht viele in der Region. Frauen sind in diesem Berufsfeld noch immer Exotinnen.

Von knapp 68 000 sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen im Märkischen Kreis sind nach Auskunft der Agentur für Arbeit nur 16 (0,02 Prozent) als Mechatronikerinnen beschäftigt. Immerhin 33 Frauen (0,05 Prozent) arbeiten in der Kraftfahrzeugtechnik. Frauen sind in dieser Männerdomäne also die absolute Ausnahme.

Keine Lust auf einen Bürojob

Auch Anna Rhode hatte nach dem Abitur am Altenaer Burggymnasium eigentlich zunächst etwas ganz anderes machen wollen. Mit gerade einmal 18 Jahren ging sie nach Dresden („Eine ganz tolle Stadt!“), um dort an der Technischen Universität Sozialarbeit zu studieren. Schließlich hatte sie das Abitur gemacht, um einmal zu studieren. „Ich habe dann aber schnell festgestellt, dass das nichts für mich ist. Ich brauchte einen klar strukturierten Tagesablauf“, erklärt die 22-Jährige, warum sie das Studium schnell wieder abgebrochen hat. Stattdessen suchte sie nach einer praktischen Tätigkeit: „Im Büro habe ich mich eher nicht gesehen.“ Zunächst sei sie allerdings völlig ratlos gewesen, gibt sie zu, nicht so recht gewusst zu haben, wie es weitergehen soll in ihrem Leben. Dann aber sei ihr eingefallen, dass sie ja „schon immer Interesse an Autos, an Oldtimern und so“ gehabt habe. In einer freien Autowerkstatt absolvierte sie ein Praktikum – und kam auf den Geschmack. Bis zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres im August 2015 jobbte sie dort, begann dann die Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin.

Zweitbeste Absolventin der Innung

Der Auftakt verlief gut, dann gab es Probleme im Betrieb und nicht zuletzt packte die Altenaerin das Heimweh. Also brach Anna Rhode ihre Zelte in der sächsischen Hauptstadt ab und kehrte in den Märkischen Kreis – nach Lüdenscheid – zurück, wo sie bei BMW-Kaltenbach in Werdohl auch die Möglichkeit erhalten hatte, ihre Berufsausbildung fortzusetzen. Vor ein paar Wochen hat sie die Ausbildung auch abgeschlossen – und wie: Mit der Prüfungsnote 1,5 war sie die zweitbeste Absolventin der Innung. Noch besser war nur Florian Lienenkämper, der beim benachbarten Autohaus Schauerte in Werdohl gelernt hatte und die Prüfung mit 1,1 abschloss.

Marcel Henseler, Geschäftsleiter der Kaltenbach-Niederlassung in Werdohl, ist nicht nur wegen des ausgezeichneten Prüfungsergebnisses sehr zufrieden mit der frischgebackenen Kfz-Mechatronikerin. Besonders imponiert ihm ihre Fähigkeit, Mängel an einem Auto zu diagnostizieren, und ihre Akribie bei der Arbeit: „Sie arbeitet 110-prozentig“, sagt der Chef über die junge Mitarbeiterin, die nach der Ausbildung auch in ein Arbeitsverhältnis übernommen wurde.

Nicht alle Männer kommen damit klar

Und was sagen die männlichen Kollegen über die junge Frau, die da in eine Männerdomäne eingedrungen ist? „Hier bei Kaltenbach finden die das alle super. Andere Männer waren da schon eher skeptisch und haben mich nicht so richtig ernstgenommen“, hat Anna Rhode festgestellt. Und ihr Freundeskreis finde es „supercool“, dass sie sich für diesen Beruf entschieden habe. Doch auch wenn sie bei der Arbeit einen „Blaumann“ trage und sich manchmal die Hände schmutzig mache, sei sie doch eine ganz normale junge Frau, versichert die 22-Jährige und lacht: „Ich kann auch Kleider anziehen!“

Aber wie sieht denn nun ihre berufliche Zukunft aus? Ist ein Studium endgültig abgehakt? „Nein“, sagt Anna Rhode, „aber nicht in Vollzeit. Ich denke eher an ein Verbundstudium in Richtung Maschinenbau oder Fahrzeugtechnik. Ich war eben schon immer handwerklich interessiert.“

Berufsbild hat sich geändert

Anna Rhode war für die Kaltenbach-Gruppe, die vom Märkischen Kreis über den im Hochsauerlandkreis und den Oberbergischen Kreis bis ins Rheinland immerhin 22 Autohäuser betreibt, übrigens der erste weibliche Azubi im Beruf des Kfz-Mechatronikers. „Nicht etwa, weil wir Vorurteile gehabt hätten“, stellt Marcel Henseler klar. Es habe schlicht keine Bewerberinnen gegeben, die man für qualifiziert genug gehalten habe.

Die guten Erfahrungen mit Anna Rhode hatten aber schon Auswirkungen: „Wir haben jetzt schon wieder eine junge Frau in der Ausbildung zur Mechatronikerin“, verrät Henseler, der grundsätzlich auch Frauen gute Leistungen in diesem Beruf zutraut. „Das Berufsbild hat sich ja ein wenig geändert: Früher musste man in diesem Job vor allem kräftig zupacken können, heute kommt es viel mehr auf technisches Verständnis an“, sagt er. Und das könnten Frauen genauso haben wie Männer. Den Beweis für diese These hat gerade eine 22-jährige Frau angetreten.