„Das ist echt interessant“

Jedermannschießen der Bogenschützen

Werdohl - Riesenandrang bei den Werdohler Bogenschützen am Sonntag: Schon nach einer Stunde hatte das Jedermannschießen auf dem Biwakplatz am Kettling stolze 16 Teilnehmer gefunden – und der Zustrom an Interessierten riss nicht ab.