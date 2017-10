Mehrere Kellereinbrüche in der Werdohler Innenstadt

Werdohl - In den vergangenen Tagen haben bislang unbekannte Täter in der Werdohler Innenstadt mehrere Keller aufgebrochen. Die Polizei ermittelt.

In einem Mehrfamilienhaus am Eggenpfad hätten Unbekannte kürzlich insgesamt fünf Kellerräume aufgebrochen, berichtete die Polizei am Freitag. Die Taten ereignete sich nach den bisherigen Erkenntnissen der Beamten zwischen Mittwoch- und Donnerstagmittag.

Es sei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden, teilte die Polizei weiter mit. Bisher sieht es so aus, als ob die Einbrecher keine Beute gemacht hätten.

Hinweise nimmt die Polizei Werdohl unter Tel. 02392/93990 entgegen.