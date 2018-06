Keine Nachtruhe durch Lastwagen: Familie Hübner mit Nerven am Ende

+ © Witt Thomas Hübner steht auf dem Balkon seinen Wohnhauses an der Feldstraße und blickt auf den Firmenkomplex Im Ohl. Durch dessen Lage im Talkessel sind sogar Unterhaltungen, die dort auf dem Parkplatz geführt werden, in der Feldstraße zu hören. © Witt

Werdohl - „Wir sind mit den Nerven am Ende. Wenn man keine Nacht mehr in Ruhe schlafen kann, geht das an die Substanz“, sagt Thomas Hübner.