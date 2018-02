Was geschah in einer Wohnung am Riesei in Werdohl?

+ © picture alliance / Daniel Karman Symbolfoto © picture alliance / Daniel Karman

Werdohl - Irgendwo in einer Wohnung am Riesei spielten sich am 30. März 2016 merkwürdige Dinge ab: Laut Anklage schlug ein 25-jähriger Werdohler einem heute 20-Jährigen ins Gesicht. Erinnern konnte sich der Jüngere im Amtsgericht Altena nicht mehr an die Ereignisse. Sie schienen ihm derart gleichgültig und entrückt zu sein, dass Richter Dirk Reckschmidt ihn fragte, ob er nach fast zwei Jahren überhaupt noch ein Interesse an der Strafverfolgung des mutmaßlichen Täters habe.