Werdohl - Unbekannte haben sich in der Nacht zum Samstag am und im Hallenbad an der Carl-Diem-Straße zu schaffen gemacht. Beute machten sie offenbar nicht, hinterließen aber einen Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Nach Angaben der Polizei hebelten die Diebe zunächst ein Tor und auf dem Gelände die eigentliche Schwimmhalle auf.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen.