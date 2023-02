Kaufhaus in Werdohl kann früher als geplant wiedereröffnen

Von: Volker Griese

Woolworth-Filialleiterin Özlem Yurdaer (links) und Neueröffnungs-Managerin Inken Sellau freuen sich, in Werdohl wieder Kunden begrüßen zu können. © Griese

Die Renovierung ist abgeschlossen, die Regale sind eingeräumt und die Kleiderständer sind bestückt – am Dienstag eröffnet an der Bahnhofstraße die runderneuerte Woolworth-Filiale. Die Wiedereröffnung erfolgt damit sogar früher als geplant.

Werdohl ‒ Genau einen Monat nach dem letzten Verkaufstag vor der vorübergehenden Schließung wird das Woolworth-Kaufhaus in der Werdohler Innenstadt am Dienstag wiedereröffnet. „Wir haben grundlegend renoviert und sind moderner geworden“, fasst Neueröffnungs-Managerin Inken Sellau zusammen, was sich in den vergangenen vier Wochen in dem Ladenlokal an der Bahnhofstraße getan hat.

Die Geschäftsräume sind neu möbliert worden, haben jetzt höhere Regale und eine neue Beleuchtung. Woolworth hat damit das Ladenbaukonzept an sein aktuelles Erscheinungsbild angepasst. Ursprünglich war die Wiedereröffnung der Werdohler Filiale für den 16. Fabruar geplant. Dass sie jetzt sogar zwei Tage vor diesem Termin stattfinden kann, sei einer „guten Teamarbeit“ zu verdanken, freute sich Sellau.

Das Sortiment umfasst wsie bisher Produkte aus den Bereichen Haushalt, Bekleidung und Deko. Allerdings hat Woolworth die Herrenbekleidung aus seiner Filiale verbannt. „Aus Platzgründen“, erklärt Sellau. Dafür sei jetzt die Auswahl an Haushaltsartikeln größer.

Filialleiterin in Werdohl ist übrigens Özlem Yurdaer. Viele Werdohler dürften sie noch aus ihrer Zeit im WK Warenhaus kennen, wo sie die Lebensmittelabteilung geleitet hat. Nach der Schließung des Kaufhauses im Sommer 2020 habe sie zunächst eine Familienpause eingelegt, erzählte sie. Bei Woolworth habe sie dann nach etwa einem Jahr ein neues Betätigungsfeld gefunden.

Zur Wiedereröffnung am Valentinstag solle es kleine Geschenke für die Kunden geben, versprach das Team, das am Montag noch alle Hände voll zu tun hatte, damit die Kunden am Dienstag durch die Regalreihen stöbern können.