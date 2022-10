Katze vermisst: Wer hat Mikesch gesehen?

Von: Carla Witt

Kater Mikesch wird seit Dienstag vermisst. © Privat

Werdohler, denen in den vergangenen Tagen eine kleine, schwarze Katze über den Weg gelaufen ist, werden gebeten, sich bei dessen Besitzer zu melden.

Werdohl - Kater Mikesch wird vermisst: Der kleine Stubentiger ist am Dienstag am Altenhagen – im Bereich zwischen Pungelscheid und Kleinhammer – verschwunden. Seine Besitzer schließen nicht aus, dass sich der neugierige Kater unbemerkt in ein Auto, beispielsweise das Fahrzeug eines Lieferdienstes, geschlichen haben könnte. Mikesch ist schwarz und zierlich.

Jeder, der etwas über den Verbleib des Katers berichten kann, wird deshalb gebeten, sich unter Tel. 01 77 / 6 80 39 35 zu melden.