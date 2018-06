Kastrationspflicht für Katzen wird wieder ein Thema

+ © Griese Eine Katze räkelt sich auf einer Steinplatte, eine andere schaut aus dem Hintergrund zu. Nicht immer geht es so friedlich zu, wenn Katzen aufeinander treffen. © Griese

Werdohl - Die SPD-Fraktion im Werdohler Stadtrat will nach Worten des Ratsherrn Jürgen Henke einen neuen Vorstoß unternehmen, um in Werdohl eine Kastrationspflicht für Katzen durchzusetzen. Das zuständige Ministerium in Düsseldorf hat Kommunen dafür schon Ende 2015 ein Türchen geöffnet.