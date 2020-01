Karneval in Werdohl: Das ist das neue Programm der Theaterspatzen

Proben laufen bereits

+ © Legien „Spatzen-TV“ heißt es in diesem Jahr im Karneval in Werdohl: Die Gruppe Theaterspatzen beschäftigt sich mittlerweile seit September mit den Vorbereitungen und den Proben für das Programm. © Legien

Werdohl – „Sparrow on the beach“ (Spatzen am Strand) hieß es 2019 in der Karnevalszeit in Werdohl. Auch in diesem Jahr wird es natürlich wieder ein neues Programm der Gruppe Theaterspatzen der KFD St. Michael geben.