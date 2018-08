Kampf gegen Polio: Rotary-Club richtet Sammelstellen für Plastikdeckel ein

Werdohl - Sie sind bunt und unscheinbar und haben eigentlich nur einen Zweck: Sie sollen Flaschen oder Tetrapacks abdichten, verhindern, dass Flüssigkeiten auslaufen. Deshalb landen sie auch oft im Müll, wenn sie ihre Schuldigkeit getan haben.

Doch die Rotary-Foundation möchte mit den kleinen runden Plastikdeckeln jetzt eine Krankheit endgültig ausrotten. Dafür gibt es nun auch Sammelstellen in Werdohl.

Die Rotary-Foundation hat sich vor einigen Jahrzehnten zum Ziel gesetzt, die Krankheit Polio, landläufig auch als Kinderlähmung bekannt, weltweit zu bekämpfen. Mittlerweile ist es fast gelungen, sie von diesem Planeten zu verbannen – aber eben nur fast.

Während die Impfung – Motto: „Kinderlähmung ist bitter, Schluckimpfung ist süß“ – in den Industrieländern längst eine Selbstverständlichkeit ist, haben einige Entwicklungsländer noch Nachholbedarf. Und genau dort setzt die Aktion an, die auch der Rotary-Club Altena-Werdohl-Plettenberg seit einiger Zeit unterstützt. Unter anderem durch das Engagement seiner Mitglieder sind bundesweit seit dem Start der Sammelaktion „Deckel gegen Polio“ vor vier Jahren schon gut 260 Millionen Plastdickdeckel verwertet worden.

Schon 500.000 Impfungen finanziert

Aus dem Erlös der verwerteten Deckel konnten mehr als 500.000 Schluckimpfungen finanziert werden. „500 Deckel finanzieren ungefähr eine Impfung“, rechnet Kai Hagen vor. Der Sparkassen-Vorstand gehört dem hiesigen Rotary-Club an und unterstützt die Aktion selbstverständlich. In allen 16 personenbesetzten Geschäftsstellen der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis stehen Sammelboxen.

In Werdohl stehen weitere Behälter im Rathaus, in der Stadtbücherei und im Dursty-Getränkemarkt (Pungelscheid). Auch bei „Genuss am Fluss“ an diesem Wochenende möchten die Rotarierer für die Aktion werben und Plastdickdeckel sammeln. Rotarierer Dr. Hansjörg Biehl: „Gut, dass es jetzt auch in Werdohl Anlaufstellen gibt, wo man Deckel abgeben kann.“

Weitere Informationen unter: www.deckel-gegen-polio.de.