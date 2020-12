Kampf gegen das Virus: Werdohler Bahnhof bekommt den Anti-Corona-Lack

99,9 Prozent der Viren sollen abgetötet werden

+ © Heyn, Volker Am Bahnhofsaufzug in Werdohl werden Kontaktflächen mit dem Anti-Corona-Lack beschichtet. © Heyn, Volker

Die Deutsche Bahn will an 209 Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen häufig genutzte Kontaktflächen wie Aufzugknöpfe und Handläufe mit einem Anti-Corona-Lack beschichten. Der Lack töte rund 99,9 Prozent aller Coronaviren und andere Keime ab, hieß es